Xiaomi Redmi Pad SE, offerta top: prezzo troppo bello per lasciarselo scappare

Il Xiaomi Redmi Pad SE è un tablet di fascia economica con numerosi assi nella manica e diverse caratteristiche notevoli per il suo prezzo. Il dispositivo è dotato di un display IPS LCD da 11 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che assicura una buona fluidità visiva soprattutto durante la navigazione e la visione di contenuti multimediali.

La qualità costruttiva del Redmi Pad SE è solida, con un telaio in metallo e disponibile in diverse colorazioni tra cui lavanda, grigio e verde menta. Il design è piacevole, ben rifinito per la sua categoria. Include una porta USB-C, uno slot per schede microSD che supporta fino a 1TB di espansione e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Sul fronte del software, il Redmi Pad SE opera con Android 13 con l’overlay MIUI 14 di Xiaomi. Per quanto riguarda la fotocamera, il Redmi Pad SE è equipaggiato con una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP. Le prestazioni della fotocamera sono adeguate per un tablet e perfette per gli usi più tipici, come le videoconferenze.

