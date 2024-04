Xiaomi Redmi Pad SE da 11 pollici (8/256GB) a soli 156€ su eBay

Tieniti pronto perché l’offerta che ti sto per segnalare è davvero incredibile e durerà poco. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi Pad SE da 11 pollici che oggi puoi avere a soli 156,40 euro, anziché 219,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato il prezzo originale è proprio quello che vedi sopra. E dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di oltre 63 euro sul totale. Se non vuoi spendere molto e avere comunque un prodotto di ottima qualità sicuramente questo fa al caso tuo. Fai veloce però perché non ci sono tante unità disponibili.

Xiaomi Redmi Pad SE a prezzo shock solo su eBay

Sicuramente se hai un budget limitato, o semplicemente non vuoi spendere troppi soldi per un tablet, Xiaomi Redmi Pad SE a questo prezzo è imbattibile. Si presenta con un design sottile e leggero in un corpo in metallo che pesa solo 478 g per uno spessore di 7,36 mm.

Monta il potente processore Snapdragon 680 con scheda grafica Qualcomm Adreno e viene supportato da ben 8 GB di RAM. Come memoria interna invece troviamo 256 GB che sono praticamente infiniti. Ha un display generoso da 11 pollici con refresh rate a 90 Hz e AdaptiveSync per immagini fluide e dai colori intensi. Inoltre gode di una batteria da 8000 mAh che si ricarica rapidamente.

Questa è una delle migliori offerte che potrai trovare su eBay ma non aspettare troppo tempo perché scadrà a momenti. Quindi acquista adesso il tuo Xiaomi Redmi Pad SE da 11 pollici a soli 156,40 euro, anziché 219,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.