Xiaomi Redmi Note 14 5G subito in offerta su Amazon: a meno di 250€ è un BEST BUY

Il nuovo Xiaomi Redmi Note 14 5G arriva su Amazon ed è subito disponibile in offerta. Lo smartphone di Xiaomi è acquistabile al prezzo scontato di 249 euro, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, ed è venduto e spedito da Amazon. Si tratta di un mid-range completo, senza punti deboli e ideale per chi ha bisogno di uno smartphone in grado di garantire ottime prestazioni con una spesa inferiore ai 250 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Redmi Note 14 5G: la scelta giusta sotto i 250 euro

La scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 14 5G comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 7025 Ultra affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.110 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W. Da segnalare un ottimo comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM ed è certificato IP64. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta lancio di Amazon è ora possibile acquistare il Redmi Note 14 5G con un prezzo scontato di 249 euro. L’offerta è valida tramite il box qui di sotto e solo per alcune colorazioni.