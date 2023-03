Xiaomi Redmi Note 12 5G spunta a BOMBA su Amazon in preordine e promo

A sorpresa, è già possibile acquistare in preordine su Amazon il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 12 5G in promozione! Il device è disponibile in diversi colori a 279,99€ invece di 299,99€. Non resta che scegliere adesso il tuo preferito e accaparrartelo con consegna rapida e gratuite a partire dal prossimo 4 aprile. Sarai abbastanza veloce?

Un concentrato di tecnologia, raccolto in un guscio estaticamente spettacolare. Di seguito, le caratteristiche tecniche principali:

Display AMOLED da 120 Hz, fluido e vivido

Batteria a lunga durata da 5000mAh

Ricarica rapida a 33W

Potente processore Snapdragon 5G

Tripla fotocamera AI da 48MP

Non uno smartphone medio di gamma qualsiasi, ma un dispositivo che gioca a fare il terminale di punta. Pronto ad accompagnarti in qualsiasi attività quotidiana, offendo il massimo delle prestazioni.

Il tutto a un prezzo più che concorrenziale. L’edizione con 128GB di storage ha un prezzo di 299,99€, ma attualmente è in promo su Amazon a 279,99€. Non resta che scegliere il tuo colore preferito e completare l’ordine al volo per approfittarne. Il tuo Xiaomi Redmi Note 12 5G a casa con spedizioni rapide e gratuite, a partire dal prossimo 4 aprile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.