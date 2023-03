Xiaomi Redmi Note 12 Pro e Pro+ già su Amazon: tanta POTENZA, promo shock

Eccoli spuntare su Amazon. I nuovissimi Xiaomi Redmi Note 12 Pro e Pro+, entrambi con supporto al 5G, sono già disponibili in preordine, con alcuni modelli in promo lancio spettacolare! Smartphone sopraffini, potenti ed eleganti nel design, che ti accompagneranno in ogni situazione, offrendo eccellente performance in qualsiasi contesto.

Scegli adesso il tuo preferito e completa il preordine, li ricevi a partire dal prossimo 4 aprile con consegna veloce e gratuite, garantita dai servizi Prime:

Stai cercando Redmi Note 12 5G, in versione standard e in promozione? Leggi l’articolo a lui dedicato.

Smartphone potenti e prestanti, racchiusi in un guscio esteticamente elegante e ben curato. Di seguito, le caratteristiche salienti del modello Pro:

Sensore Sony IMX766 con OIS, di livello ammiraglio

67W turbo charging

Batteria a lunga durata da 5000mAh

Display Flow AMOLED fluido e vivido a 120 Hz

Processore MediaTek Dimensity 1080

Questi i principali dettagli tecnici principali del modello Pro+:

Fotocamera incredibile 200MP con OIS

HyperCharge superveloce da 120 W

Display Flow AMOLED fluido e vivido a 120 Hz

Versatile MediaTek Dimensity 1080

Scegli adesso il tuo preferito fra questi spettacolari smartphone, già disponibili in preordine su Amazon con consegna rapida e gratuita, a partire dal prossimo 4 aprile. Si rapido però, sicuramente dureranno pochissimo.

