Redmi Note 13 5G in offerta a meno di 200€: è un VERO AFFARE (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi 13 5G è lo smartphone da prendere a meno di 200 euro. Grazie all’offerta eBay in corso in questo momento e al codice sconto PIT10PERTE2024, infatti, lo smartphone di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 190 euro, diventando uno dei best buy del momento per chi ha un budget inferiore ai 200 euro. A rendere più interessante l’offerta è il fatto che la versione in sconto è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Da notare, inoltre, che è possibile pagare con PayPal e, quindi, si può completare il pagamento anche in 3 rate senza interessi.

Xiaomi Redmi Note 13 5G: un best buy da meno di 200 euro

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni ma con una spesa inferiore ai 200 euro. Tra le specifiche tecniche, infatti, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6080, con supporto al 5G, oltre a 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel. Il dispositivo è dotato del sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Redmi Note 13 5G 8/256 GB con un prezzo scontato di 190 euro, grazie al codice sconto PIT10PERTE2024 da aggiungere al momento del pagamento per ottenere un risparmio extra sul modello desiderato. Con PayPal, inoltre, è possibile pagare in 3 rate, senza interessi, dilazionando la spesa. Per accedere subito alla promozione a tempo limitato è possibile premere sul box qui di sotto.