Google Pixel Watch 2 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

Il Google Pixel Watch 2 diventa molto più interessante: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartwatch di Google con un prezzo scontato di 279 euro invece di 399 euro. Si tratta di uno sconto di 120 euro che porta il dispositivo al suo nuovo minimo storico su Amazon.

Da notare che l’offerta riguarda tutte le colorazioni della gamma (quattro, in totale) e consente anche il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon selezionati. Per sfruttare la promozione è possibile seguire il link riportato qui di sotto e scegliere la versione desiderata dello smartwatch.

Google Pixel Watch 2: a questo prezzo è un best buy

Il Google Pixel Watch 2 è lo smartphone realizzato da Google per completare il suo ecosistema di prodotti: si tratta del modello giusto per chi ha uno smartphone Android, magari un Pixel, e intende abbinare un dispositivo elegante, ricco di funzionalità e in grado di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, garantendo anche una buona autonomia di funzionamento.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel Watch 2 con un prezzo scontato di 279 euro, con possibilità di scegliere la versione desiderata tra quattro colorazioni e di poter anche pagare in 5 rate mensili. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.