iPhone 15 Pro Max torna al MINIMO su Amazon con QUEST'OFFERTA (anche in 5 rate)

Dopo alcune settimane, iPhone 15 Pro Max torna in offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico per lo store. Il top di gamma di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.279 euro invece di 1.489 euro, con 210 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare, inoltre, che per gli utenti Amazon selezionati c’è la possibilità di completare l’acquisto anche in 5 rate mensili, pagando con carta di debito. Lo sconto vale per alcune colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: calo di prezzo per il top di gamma

Con iPhone 15 Pro Max è possibile acquistare lo smartphone più desiderato del momento. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,7 pollici con Dynamic Island. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Apple A17 Pro, con processo produttivo a 3 nm.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con il sensore da 48 Megapixel che garantisce prestazioni davvero soddisfacenti. C’è anche il Face ID per l’autenticazione sicura. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di 1.279 euro. Si tratta di un ritorno al minimo storico, dopo qualche settimana, per il top di gamma su Amazon. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione potrebbe terminare a breve.