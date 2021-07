A volte ritornano e – per fortunata – l'eccezionale compressore portatile di Xiaomi è nuovamente in sconto a 29,99€ da Gshopper. Uno strumento pazzesco: così compatto da sembrare impossibile che sia anche così potente.

Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “B554B6ED44”: porta a casa a pochissimo questo gioiellino dal potenziale assurdo.

Lo attacchi allo pneumatico dell'auto, al pallone, alla ruota della bici, ai gonfiabili da spiaggia, alla ruota del monopattino e non solo: in pochi secondi, è tutto pronto. Funziona attraverso batteria integrata, ci sono i pulsanti di gestione rapida e non manca un comodo display: porti tutto a casa a 29,99€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo, grazie all'offerta di Gshopper, ma devi essere veloce.

Xiaomi: eccellente compressore in grans sconto

Nel settore dei comprensori portatili, penso che questa genialata non abbia rivali, soprattutto quando è in gran sconto. Ti basti pensare che, pur funzionando a batteria, ha una potenza di 10BAR, perfetta per tutto.

Non solo, il cavo di collegamento lo riponi all'interno del dispositivo stesso: sembra quasi un lucchetto o occupa pochissimo spazio. Tutto qui? Certo che no! Il software che è a bordo del gioiellino di Xiaomi è super intelligente: oltre ad accompagnarti nelle operazioni di utilizzo, è anche in grado di offrirti dati in più, come la misurazione della pressione dello pneumatico da gonfiare, per esempio.

Insomma, questo compressore di Xiaomi è un prodotto che tutti dovremmo avere in auto, per ogni evenienza. Fra l'altro, integra anche una torcia: perfetto per le emergenze o per usare il dispositivo al buio.

Che aspetti? L'affare del momento te lo offre Gshopper: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “B554B6ED44”.

Le spedizioni sono anche rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Sii rapido però: l'ultima volta le scorte sono finite in una manciata di ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home