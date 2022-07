Xiaomi POCO Watch è la novità del momento: solo 79€ su Amazon adesso

Il nuovissimo smartwatch Xiaomi POCO Watch è appena stato reso disponibile su Amazon ed è in promo lancio a 79€ circa appena, ma durerà pochissimo a questo prezzo. Ancora una manciata di ore per accaparrartelo in sconto: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un wearable super interessante, completo sotto ogni punto rivista a partire dal GPS integrato e dalla funzionalità che controlla la quantità di ossigeno nel sangue. Non perdere la ghiotta occasione, ancora poche ore.

Xiaomi POCO Watch a gran prezzo su Amazon

Wearable bello ed elegante a livello estetico. Dotato di ampio display AMOLED da 1,6″ perfetto per controllare le notifiche in arrivo sullo smartphone. Diverse le modalità sportive, pensate per permetterti di tenere sotto controllo le tue performance. La presenza di GPS integrato ti garantirà precisione estrema.

Per finire, si tratta di un validissimo alleato per la salute grazie a funzionalità dedicate, come il controllo del battito cardiaco H24 e la valutazione della quantità di ossigeno nel sangue. Naturalmente si tratta solo delle due funzionalità principali, ma ce ne sono molt di più.

Ciliegina sulla torta, eccellente l’autonomia energetica. Non perdere lo smartwatch Xiaomi POCO Watch in sconto a 79,99€ appena invece di 99,99€. Completa l’ordine al volo da Amazon, ancora pochissime ore per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.