Xiaomi Pad 5: l'ottimo tablet completo di tutto mai a questo prezzo

Xiaomi non è solo uno dei maggiori produttori al mondo di smartphone, ma rappresenta anche una delle più importanti realtà all'interno del mondo dei tablet. A tal proposito, se ti stai affacciando a questo mondo per la prima volta o sei alla ricerca di un device secondario da utilizzare per lavoro/svago e non vuoi scendere a compromessi, l'ottimo Xiaomi Pad 5 è in offerta su Amazon al minimo storico.

Caratterizzato da un design di altissimo livello che prende spunto dalla serie di smartphone di fascia alta Xiaomi Mi 11, il tablet rappresenta la soluzione ideale per lavorare/studiare/svagarsi avendo la certezza di tenere fra le mani un device completo di tutto.

L'incredibile Xiaomi Pad 5 è in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

L'ottimo pannello da 11 pollici a risoluzione WQHD+ è perfetto per guardare qualsiasi contenuto multimediale ad altissima risoluzione, mentre il supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz ti assicura un'esperienza di navigazione sempre fluida e senza mai un singolo lag.

Il merito è anche del buon comparto hardware che vede la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 860 affiancato da RAM di ultima generazione: puoi avviare tutte le applicazioni che vuoi, anche le più pesanti, e iniziare ad utilizzarle fin da subito. Inoltre, l'azienda ha introdotto specifiche novità alla MIUI (l'interfaccia grafica di Xiaomi) per darti la possibilità di sfruttare al meglio l'ampio pannello per affiancare due applicazioni e molto altro.

Xiaomi Pad 5 è perfetto anche come device da utilizzare in movimento, magari quando prendi i mezzi per andare in ufficio oppure di ritorno a casa. L'ampia batteria da 8720 mAh ti assicura una giornata piena di utilizzo senza alcun tipo di compromessi, così che tu possa utilizzare il device senza temere di restare senza autonomia proprio sul più bello.

Costa stai aspettando? Acquista subito il tablet di Xiaomi in offerta su Amazon: imparerai ad amarlo fin dalla prima accensione.

