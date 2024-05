Telecamera di sicurezza per esterni TP-Link in offerta: risoluzione 2K, tantissime funzioni

La TP-Link Tapo C325WB è una telecamera di sicurezza Wi-Fi esterna che offre una serie di funzionalità avanzate ad un prezzo competitivo. Con una risoluzione 2K QHD e la tecnologia ColorPro Night Vision, la Tapo C325WB è progettata per fornire immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oggi te la proponiamo in particolare, perché è disponibile su Amazon con uno sconto da sogno: la paghi solamente 79,99€, con 20% di sconto sul suo normale prezzo di listino.

La camera utilizza un sensore di grandi dimensioni e un obiettivo con apertura F1.0 per catturare più luce, migliorando significativamente la qualità delle riprese notturne senza necessità di luci aggiuntive. La risoluzione 2K offre immagini chiare e dettagliate, che sono superiori a molte altre telecamere nella stessa fascia di prezzo.

Come da tradizione della linea TP-Link Tapo, l’installazione è facile ed intuitiva: alla portata di tutti. L’app Tapo ti guida attraverso il processo di configurazione passo per passo. La camera supporta la connettività Wi-Fi su banda 2.4 GHz ed è compatibile con dispositivi smart home come Amazon Alexa e Google Assistant. Se hai un dispositivo come l’Echo Show, potrai vedere in tempo reale le riprese della telecamera.

La Tapo C325WB include rilevazione avanzata di persone, animali e veicoli. Inoltre, la telecamera supporta schede MicroSD fino a 512GB e, se non ti bastano, potrai sottoscrivere un piano in abbonamento per salvare le riprese in cloud.

Non farti assolutamente scappare questa offerta clamorosa e acquistala subito approfittando del 20% di sconto. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro!