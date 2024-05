Telecamera sorveglianza TP-Link, pack da due in offerta: sconto del 22%

La Tapo C200P2 è una telecamera di sorveglianza domestica avanzata che offre una serie di funzionalità interessanti ad un prezzo estremamente competitivo. Oggi Amazon propone un pacchetto con due telecamere in offerta a 46,99€, con uno sconto del 22% sul suo normale prezzo.

La funzionalità Pan e Tilt permette un’incredibile flessibilità di movimento con 360 gradi di rotazione orizzontale e 114 gradi di inclinazione verticale. Come anticipato, il pacchetto di funzionalità offerte da questa telecamera della TP-Link è estremamente robusto: tra le altre cose, troviamo un’ottima visione notturna che può registrare immagini fino a circa 10 metri anche in condizioni di oscurità totale.

Quando rileva un movimento, la telecamera invia notifiche in tempo reale all’utente, permettendo di agire rapidamente in caso di attività sospette. Se lo desideri, potrai impostare anche un allarme automatico per scoraggiare eventuali intrusi. L’audio bidirezionale è un’altra caratteristica particolarmente utile: ti consente di comunicare attraverso la telecamera utilizzando un microfono e un altoparlante integrati.

Per quanto riguarda la memorizzazione dei dati, il C200P2 offre una soluzione di archiviazione locale sicura, supportando schede microSD fino a 128 GB. Quanto basta per conservare fino a 384 ore di riprese, circa 16 ore di filmati.

La Tapo TP-Link C200P2 è una telecamera di sicurezza versatile, progettata per offrire riprese video di alta qualità. Rimane ancora poco tempo per acquistarla risparmiando: non farti scappare questa offerta!