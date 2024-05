Echo Pop + Ring Intercom, offerta totale: oggi con maxi-sconto del 56%

Oggi Amazon propone un bundle che include l’Echo Pop e il Ring Intecom ad un prezzo estremamente ribassato. Normalmente acquistare questi due dispositivi ti costerebbe ben 130€, ma grazie all’offerta di oggi sono entrambi tuoi a 56,99€, con un incredibile sconto del 56% sul loro normale prezzo.

Il Ring Intercom è un accessorio utilissimo, che ti consente di portare funzionalità smart sul tuo citofono di casa, il tutto senza dover spendere soldi e tempo in una complessa operazione di manutenzione. L’installazione è semplicissima e il dispositivo è compatibile con la maggioranza dei citofoni sul mercato.

Potrai rispondere ai visitatori e aprire la porta ai corrieri direttamente dallo smartphone, grazie alle notifiche in tempo reale che ti avvisano anche quando sei fuori casa.

L’Echo Pop, dall’altra parte, è un altoparlante Bluetooth intelligente compatto con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. È perfetto per le stanze più piccole grazie alle sue dimensioni ridotte, ma è sufficientemente potente per fornire un’esperienza audio soddisfacente. Può riprodurre musica, audiolibri e podcast da vari provider come Amazon Music, Apple Music e Spotify. Inoltre, si può collegare al proprio smartphone via Bluetooth per uno streaming facilitato in tutta la casa.

Con l’integrazione di Alexa, è possibile controllare il Ring Intercom e altri dispositivi smart home compatibili usando semplicemente la voce. Una volta che l’hai provato, non vorrai più tornare indietro.

Questo pacchetto di Amazon offre una combinazione ideale per chi desidera migliorare la funzionalità e la sicurezza della propria abitazione ad un prezzo iper-vantaggioso. Rimane ancora pochissimo tempo per approfittare di questa offerta: acquistalo subito con il 56% di sconto.