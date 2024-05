Multipresa a torre e anello smart: OTTIMI PREZZI su TomTop!

La multipresa a torre è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di alimentazione dei dispositivi elettronici in modo efficiente e sicuro. Dotata di 12 prese AC, 3 porte USB e 1 porta Type-C, offre una vasta gamma di opzioni di connessione per i tuoi dispositivi.

La protezione contro sovratensioni garantisce una sicurezza ottimale per i tuoi dispositivi elettronici, proteggendoli dai fulmini e prevenendo sovraccarichi. Il suo design salva-spazio mantiene il tuo desktop ordinato e liberato da ingombri, mentre la presa piatta a 45° è perfetta per essere posizionata dietro i mobili senza bloccare la presa. Con un cavo da 5.0 piedi per un utilizzo comodo, questa multipresa consente di caricare più dispositivi contemporaneamente, sia a casa che in ufficio.

Ancora per pochi giorni avete la possibilità di portarvi a casa questo utilissimo prodotto a soli 22,31€ su TomTop. Approfittate subito dell’offerta