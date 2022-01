Xiaomi Mix Fold 2: le specifiche sono trapelate in rete

Il Mix Fold è stato il primo dispositivo pieghevole di Xiaomi. La compagnia, che in seguito si è unita al settore dei dispositivi pieghevoli, ha raggiunto il successo mostrando il suo primo foldable destinato al grande pubblico nella primavera dello scorso anno.

Xiaomi Mix Fold2: cosa sappiamo ad oggi?

Tuttavia, molti utenti hanno segnalato grossi problemi a ricevere un aggiornamento sulla MIUI Fold. Sebbene tutti i terminali stiano ricevendo la nuova MIUI 13, c'è una situazione in cui foldable attuale non riceve ancora la skin di ultima generazione.

Nonostante tutti questi problemi, Xiaomi ha iniziato a sviluppare il Mix Fold 2. Un mese fa, abbiamo ribadito che il foldable del 2022 sarebbe stato rilasciato nei mesi a venire. Pochi giorni fa è trapelato il possibile design del terminale e ora sono emerse le specifiche chiave del telefono.

Happy New Year! MIX FOLD 2 specifications are leaked!https://t.co/R5HtarSuZW pic.twitter.com/hctAYdY1qf — xiaomiui Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) December 31, 2021

Il nome in codice di questo prodotto sarà “zizhan“. Il numero di modello sarà L18. La versione lunga del numero di modello sarà 22061218C.

Il gadget avrà una CPU basata su SM8450. Fino al secondo trimestre verrà introdotta la CPU SM8475, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, la compagnia potrebbe utilizzare la 8 Gen 1 su questo dispositivo.

Il pieghevole avrà una configurazione a tripla lente come il vecchio dispositivo Mix Fold: sensore principale, Ultra-Wide e teleobiettivo. La main camera avrà il supporto per la stabilizzazione OIS.

Non di meno, il terminale avrà due visuali. Una da schermo aperto e l'altra con lo schermo piegato. Le dimensioni del display grande (aperto) sono 1350×1521 millimetri, ovvero 8,01 pollici. Attualmente il supporto per la penna non esiste ma c'è un rumor che afferma il contrario. Questo grande pannello dovrebbe avere una risoluzione di 2160×1916 pixel.

Le dimensioni del secondo display (piegato) sarebbero di 657×1532 millimetri, ovvero 6,56 pollici. Questo potrebbe disporre di una risoluzione di 1080×2520 pixel.

Il Fold2 è stato certificato a giugno dello scorso anno, pertanto, possiamo dedurre che verrà introdotto nel secondo trimestre del 2022.