Con un bel po’ di anticipo, come da aspettative, finalmente Xiaomi Mi Smart Band 6 è ufficiale. Uno smart band bello e completo, che sarà disponibile a breve anche in Italia. Ecco tutti i dettagli e il prezzo di vendita per il nostro mercato.

Xiaomi Mi Smart Band 6 ufficiale: che display!

Una delle novità più accattivanti in assoluto di questo device è certamente l’ampio display AMOLED full screen da 1,56” totalmente touch screen. Con una luminosità di picco di 450 nits, anche all’aperto il pannello dovrebbe godere di ottima visibilità. Ovviamente, lo schermo è ampiamente personalizzabile, grazie a più di 60 differenti watch face. A protezione dello schermo, un vetro temperato con trattamento anti-inmpronte.

Un’altra delle nuove caratteristiche riguarda la possibilità di usare il dispositivo come saturimetro, quindi per la misurazione del livello di ossigeno presente nel sangue. Una feature che si aggiunge e tutte quelle dedicate alla salute, presenti sul wearable. Non mancano, infatti:

Controllo del battito cardiaco h24;

monitoraggio dei livelli di stress;

esercizi dedicati alla respirazione;

funzionalità dedicate al controllo del ciclo mestruale;

monitor del riposo notturno, che comprende anche la valutazione della qualità del respiro e della fase REM.

Ovviamente, Xiaomi Mi Smart Band 6 è anche un wearable pensato per lo sport con il supporto a 30 tipologie di workout e 6 modalità di allenamento che il dispositivo è in grado di riconoscere in automatico (camminata, tapis roulant, vogatore, ellittica, ciclismo e corsa). Non manca la certificazione 5ATM, che ti permetterà di tenere al polso lo smart band anche mentre di alleni in acqua.

L’autonomia energetica dovrebbe arrivare a permetterti di fare affidamento fino a 14 giorni di stand-by grazie alla batteria da 125 mAh. Il sistema di ricarica resta magnetico, come quello di Mi Band 5.

Xiaomi Mi Smart Band 6: prezzo e uscita in Italia

Il nuovo wearable si potrà comprare da noi dalla fine del mese di aprile al prezzo di 49,99€. I colori dei cinturini fra i quali si potrà scegliere saranno: nero, arancione, giallo, verde oliva, avorio e blu.

Per quanto riguarda i canali di vendita, il wearable di potrà comprare su mi.com, Mi Store Italia, Amazon e presso le principali catene di elettronica di consumo.

Xiaomi

Smartwatch