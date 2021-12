Xiaomi Mi MIX Fold e MIUI 13: ci sono brutte notizie, anche se...

Xiaomi Mi MIX Fold non verrà aggiornato alla MIUI 13? Il 2021 è senza ombra di dubbio l'anno degli smartphone pieghevoli: l'arrivo di Xiaomi Mi MIX Fold ha catapultato il colosso cinese nel mercato dei foldable, la presentazione di Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 ha riconfermato lo strapotere dell'azienda sudcoreana sul settore e la presentazione di OPPO Find N ha portato una ventata di aria fresca attesa da molto tempo.

Niente MIUI 13 per Xiaomi Mi MIX Fold?

Il 28 dicembre, come confermato dalla stessa Xiaomi, sarà presentata la nuova famiglia di smartphone Xiaomi 12 e la MIUI 13; a tal proposito, la nuova versione della personalizzazione basata su Android 12 potrebbe non arrivare su Xiaomi Mi MIX Fold. L'informazione, scoperta da XiaomiUI, è contenuta all'intero di una stringa di codice scovata all'interno dell'applicazione MIUI Feedback proveniente proprio dalla MIUI 13.

Lo smartphone con il nome in codice “cetus“, il nome prodotto con cui è conosciuto Mi MIX Fold internamente, non supporta gli aggiornamenti OTA. Dalle prime analisi sembra che questa scelta sia correlata a due ragioni:

Xiaomi Mi MIX Fold non riceverà la nuova MIUI Xiaomi Mi MIX Fold riceverà una versione ottimizzata dalla personalizzazione a seguito del suo lancio

Gli ultimi rumor sulla serie Mi MIX Fold indicano che la compagnia dovrebbe presentare un nuovo modello nel mese di giugno, ovviamente con la MIUI 13; che Xiaomi abbia intenzione di attendere l'inizio dell'estate per lanciare una versione ottimizzata della MIUI 13 per Mi MIX Fold durante i mesi estivi? Difficile confermarlo fin da adesso, ma ci sono buone probabilità che il device lanciato a inizio 2021 non sarà aggiornato ad Android 12.