Samsung Galaxy Z Flip 3 è stato appena lanciato ufficialmente. Il nuovo pieghevole a conchiglia arriva insieme al fratello più grande Z Fold 3. Sempre compatto, è ancora più potente: i dettagli.

Samsung Galaxy Z Flip 3 ufficiale

Migliora tantissimo la costruzione, con gran parte dei materiali e delle tecnologie condivise con Z Fold 3 (qui tutti i dettagli).

Più colorato e cool che mai, puoi scegliere di comprarlo in 4 versioni: Cream, Green, Lavender e Phantom Black. Se poi l'audacia è quello che cerchi, le versioni speciali hanno tonalità ancora più particolari: Gray, Pink e White.

Una delle novità principali sta nel display esterno, che ora è quattro volte più grande rispetto a quello delle precedente generazione. Si tratta di un pannello Super AMOLED da 1,9″: abbastanza ampio per controllare le notifiche a terminale chiuso. Lo schermo principale è un pannello da 6,7″ con risoluzione FHD+ di tipo Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X, risoluzione 2640X1080, refresh rate adattivo da 120Hz e rapporto d'aspetto 22:9.

Il comparto fotografico principale può contare su due sensori, entrambi da 12MP. Non manca una coppia di speaker audio stereo, con supporto alla tecnologia Dolby.

Il cuore pulsante è invece un potente processore octa core, con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W e senza fili da 10W. La sicurezza è affidata a un lettore d'impronte digitali alloggiato sul profilo laterale del device. Il device supporta la tecnologia 5G SA, NSA e Sub 6Ghz.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Z Flip 3 è in preordine da oggi a partire da 1099€ con disponibilità dal 27 agosto. Chi lo sceglierà in preordine potrà ricevere in omaggio un anno di Samsung Care+.

