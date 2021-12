Xiaomi sta lavorando all'erede del Mix Fold; arriverà da noi?

Xiaomi Zizhan potrebbe diventare ufficiale come Mix Fold 2; sarà questo il nuovo foldable dell'OEM cinese per il mercato cinese?

Cosa sappiamo di Xiaomi Mix Fold2?

A settembre, uno smartphone del colosso asiatico con il nome in codice Zizhan era apparso nel codice MIUI. Quasi tre mesi dopo, questo dispositivo ha fatto la sua comparsa nel database IMEI. Sebbene l'elenco non dica molto sul telefono, c'è la possibilità che possa essere un pieghevole. Secondo Xiaomiui, Zizhan è stato aggiunto al database IMEI. Il telefono arriverà con il numero di modello 22061218C.

Seguendo il suo numero di modello, il dispositivo potrebbe diventare ufficiale nel giugno 2022. Inoltre, sarà molto probabilmente un telefono esclusivo per la Cina poiché altre varianti regionali non sono state elencate finora.

Xaomiui afferma che questo prodotto potrebbe essere un foldable. Il canale Telegram suggerisce anche che il terminale in questione potrebbe diventare ufficiale come Xiaomi Mix Fold 2. Purtroppo non ci sono ulteriori informazioni su questo prodotto.

All'inizio di quest'anno, Xiaomi ha lanciato il suo primo smartphone pieghevole chiamato Mi MIX Fold. Viene venduto esclusivamente in Cina come il Mi 11 Pro.

Sebbene la società non abbia condiviso il numero di unità vendute, pare che stia lavorando continuamente per migliorare il software del telefono. Ciò suggerisce che esiste chiaramente un numero accettabile di utenti che forniscono feedback con cadenza regolare a riguardo.

In effetti, il Mi MIX Fold è recentemente diventato uno dei primi gadget del marchio a ricevere un aggiornamento del sistema MIUI con il registro delle modifiche più lungo mai visto fino ad oggi.

Quindi, potrebbe essere questo un successore di questo telefono nel 2023, data la dedizione di Xiaomi verso il modello di generazione attuale.