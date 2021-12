Xiaomi 12, 12X e 12 Pro: ecco quando arriveranno (UFFICIALE)

Diversi rapporti hanno affermato che l'OEM cinese campione di vendite annuncerà la serie Xiaomi 12 di punta entro la fine di questo mese in Cina. Alcune indiscrezioni hanno persino affermato che la line-up potrebbe debuttare il 28 dicembre. Oggi, la società ha rilasciato un poster che conferma che terrà effettivamente un evento di lancio in tale data per annunciare la gamma di smartphone premium per il 2022.

Xiaomi 12: preparatevi, manca una settimana

Il poster emerso in rete dal brand mostra il velocista cinese Su Bingtian che fa da testimonial per la serie Xiaomi 12. Sebbene il poster non confermi quanti terminali verranno annunciati il ​​28 dicembre, gli account Weibo dei dirigenti del marchio suggeriscono che la società svelerà almeno tre modelli.

Come si legge in rete, Lei Jun, fondatore del brand, Wang Teng Thomas, direttore generale, e Lu Weibing, presidente del gruppo, hanno utilizzato gli smartphone Xiaomi 12, 12X e 12 Pro per scrivere gli ultimi loro post sul social di microblogging asiatico.

I telefoni aventi numeri di modello 2201123C, 2112123AC e 2201122C dovrebbero essere presentati nel mercato domestico con i moniker Xiaomi 12, 12X e 12 Pro. Tutti e tre i telefoni sono stati certificati dai siti di certificazione 3C e TENAA. Si prevede che il 12 e il 12X supportino la ricarica rapida da 67 W, mentre la variante Pro potrebbe offrire una ricarica rapida da 120 W.

È probabile che i device di punta dispongano dello Snapdragon 8 Gen 1, mentre la società potrebbe aver optato per lo Snapdragon 870 sul 12X. Per quanto riguarda il famigerato 12 Ultra alimentato da Snapdragon 8 Gen 1, potrebbe diventare ufficiale nel corso del primo trimestre del 2022.

Ad ogni modo, la serie Xiaomi 12 arriverà con a bordo la MIUI 13 e Android 12. Siete pronti? Il lancio è veramente alle porte.