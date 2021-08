Le presunte specifiche del nuovo flagship killer Xiaomi Mi 11T Pro sono trapelate in rete a poche settimane dal debutto ufficiale.

Xiaomi Mi 11T Pro: cosa sappiamo?

Xiaomi ha lanciato diversi modelli di smartphone con la sua linea di punta Mi 11 quest'anno e ora il gigante tecnologico cinese pare che si stia preparando a lanciare due nuovi modelli, il Mi 11T e il Mi 11T Pro.

Ci sono state alcune fughe di notizie relative al prossimo smartphone di Xiaomi e ora, nell'ultimo sviluppo, un canale Youtube vietnamita ha fatto più luce su ciò che possiamo aspettarci dal futuro flagship killer dell'OEM cinese.

In termini di costruzione, il rapporto afferma che il telefono verrà fornito con un pannello posteriore in plastica, ma il telaio avrà una struttura in metallo per rendere il telefono robusto. Per quanto riguarda l'alloggiamento della fotocamera frontale, sullo schermo sarà presente un foro.

Parlando di display, il rapporto aggiunge che, rispetto al suo predecessore, l'azienda ridurrà la frequenza di aggiornamento dello schermo da 144Hz a 120Hz ma offrirà uno schermo AMOLED al posto del pannello LCD.

Sotto il cofano, lo smartphone verrà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 o dallo SD 888+. Recentemente, uno device del brand con numero di modello 2108111RG, alimentato da un SoC MediaTek è stato certificato online; si ritiene che possa essere il Mi 11T standard. Il chipset in questione invece, sarà il Dimensity 1200.

Nel comparto fotografico, le prestazioni dei modelli lanciati in precedenza sono abbastanza buone e si prevede che l'azienda continuerà a offrire la stessa configurazione del Mi 11 Lite.

Ciò significa che il telefono potrebbe disporre di tre lenti così ripartite: la principale da 64 Mpx, la ultra-wide da 8 Mega e una tele-macro da 5 Mpx. Sul lato anteriore, il dispositivo potrebbe avere uno snapper da 16 megapixel.

Lo smartphone dovrebbe eseguire il sistema operativo Android 11 con l'interfaccia utente personalizzata MIUI 12.5. Si dice che sia alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla fast charge rapida da 120 W. Per quanto riguarda la data di lancio, i colleghi di Gizmochina ipotizzano che questa nuova line-up possa divenire ufficiale il 23 settembre.

Xiaomi

Smartphone