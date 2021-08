Secondo un rapporto esclusivo di Gizmochina, sembra che il lancio globale dello Xiaomi Mi 11T si terrà il mese prossimo, verso la fine del mese.

Xiaomi Mi 11T: cosa sappiamo del nuovo flagship killer?

Per chi non lo sapesse, il Mi 11T sarà un flagship killer, ossia un device di fascia media premium ma con specifiche da top di gamma e un prezzo alquanto contenuto.

Proprio come OnePlus, Xiaomi ha reso una tradizione il debutto della variante T dei suoi telefoni di punta nella seconda metà dell'anno. Nel 2021 tale pratica non cambierà, poiché i dettagli della line-up Mi 11T sono già presenti in rete da un po' di tempo. Ora, abbiamo ottenuto informazioni su quando avverrà il debutto ufficiale.

Secondo le fonti di Gizmochina, il Mi 11T dovrebbe essere annunciato il 23 settembre in occasione di un evento di lancio globale. La serie Mi 10T è stata lanciata il 30 settembre dello scorso anno, quindi non c'è un ampio divario nelle date. Sebbene la fonte del portale affermi che la data è praticamente certa, non escludiamo la possibilità che si possa verificare un cambiamento dell'ultimo minuto a causa di circostanze impreviste.

Il debutto globale dovrebbe essere seguito da annunci specifici per Paesi come l'India, l'Indonesia e la Nigeria. Questi sono tutti mercati in cui è stata annunciata la serie Mi 10T, quindi prevediamo che anche la gamma Mi 11T verrà svelata in quei territori. Potrebbero anche essere lanciati in Cina con nomi diversi.

Le specifiche trapelate hanno rivelato che il Mi 11T avrà un display a 120Hz, un valore che è inferiore alla frequenza di aggiornamento di 144Hz del suo predecessore. Tuttavia, questa volta si dice che il pannello sia OLED e non LCD. È stato anche riferito che avrà una tripla lente sulla back cover, con sensore principale da 64 MP e un processore MediaTek sotto la scocca. Ci sarà anche una variante “Pro”.

