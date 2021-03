Xiaomi terrà uno dei più grandi eventi di lancio dell’anno il prossimo 29 marzo in Cina. Lo show avrà importanza globale e l’azienda intende rivelare tantissimi nuovi prodotti interessanti; si partirà dalle ammiraglie Mi 11 Pro/Ultra, per passare poi al laptop Mi Notebook Pro, alla nuova Mi Band 6, ad un router Wi-Fi di ultima generazione e non solo. Anche il Mi 11 Lite verrà presentato assieme al primo foldable del brand, il Mi Mix 4. Unitamente a ciò, vedremo un midrange denominato “Mi 11 Youth Edition” che verrà venduto come uno dei telefoni 5G più sottili al mondo.

Xiaomi Mi 11 Youth Edition: un nuovo midrange?

Wei, Product manager di Xiaomi CC, ha confermato la notizia tramite un post su Weibo. L’immagine condivisa sul post non solo conferma l’arrivo del dispositivo all’evento del 29 marzo alle 19:30 (ora cinese) ma anche il nome del prodotto più sottile al mondo, il Mi 11 Youth Edition.

Si dice che Xiaomi porterà gli smartphone Mi 11 Lite 4G e 5G a livello globale. Probabilmente, la versione con modem 5G approderà in Cina come “Mi 11 Youth Edition”. Qualcomm ha recentemente presentato il chipset Snapdragon 780 costruito secondo un processo architettonico a 5 nanometri e il suddetto smartphone, probabilmente, sarà il primo device a supportare tale CPU.

La versione 5G con numero di modello M2101K9C è già stata individuata su diverse certificazioni tra cui il TENAA. Le immagini dall’elenco suggeriscono che il terminale sarà simile al modello 4G con opzioni di colori vivaci ma eleganti.

E come afferma il boss della compagnia, il Mi 11 Youth Edition sarà probabilmente uno dei telefoni 5G più sottili e leggeri del mondo, con uno spessore di soli 6,81 mm. Al di là di ciò, non ci sarà il jack audio da 3,5 mm ma sarà presente lo slot per schede microSD. Le specifiche e le caratteristiche del dispositivo sono già trapelate da Roland Quandt di Winfuture.de. Ancora pochi giorni di attesa e conosceremo tutto e di più sui nuovi prodotti a marchio Xiaomi.

Xiaomi

Smartphone