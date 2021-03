A dicembre dello scorso anno, Xiaomi ha rilasciato lo smartphone Mi 11 con il SoC Snapdragon 888. Siccome fa parte di una serie di punta, questo dispositivo non è l’unico modello che l’azienda vuole commercializzare. Ci sono state segnalazioni secondo cui il Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra sarebbero stati lanciati quest’anno. Tuttavia, non c’è ancora una data di debutto ufficiale, una speculazione o una fuga di notizie. Secondo un recente rapporto emerso fuori dalla Cina, la serie “Mi 11 Pro” dovrebbe venir presentata il 29 o il 30 marzo.

Xiaomi Mi 11 Pro: due modelli per tutti i gusti

L’indiscrezione afferma che “la serie Xiaomi Mi 11 Pro” probabilmente includerà il modello standard e la versione “Pro+”. Non viene menzionato il modello “Ultra”, ma è lecito pensare che il “Pro+” sia in realtà il suddetto smartphone.

Conosciamo già quasi tutti i dettagli del duo: questi modelli (M2102K1C / M2102K1AC) hanno superato la certificazione del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT) e 3C. Entrambe sono certificazioni cinesi necessarie per la commercializzazione dei suddetti dispositivi elettronici.

Dalle precedenti rivelazioni, il Xiaomi Mi Pro + utilizzerà la fotocamera principale Samsung GN2. Il modulo della fotocamera posteriore dovrebbe essere molto grande e alcune persone lo considerano “anche fin troppo esagerato”. Ci sono diversi rapporti che indicano come ci sia uno schermo ausiliario sulla back cover. Inoltre, precedentemente, grazie al video di uno YouTuber abbiamo visto in anteprima la variante Pro+/Ultra in tutto il suo splendore.

Questo telefono conterrà sensori in bianco e nero con lenti zoom 120x proprio come lo Xiaomi Mi 10 Ultra. Questo terminale supporterà anche la ricarica wireless da 67 W. La fotocamera principale sul retro dovrebbe essere da 50 Megapixel. Presente anche un grandangolo da 48 Mpx e sensori zoom da 48 Mega. Questo Xiaomi dovrebbe essere dotato del software MIUI 12.5 su Android 11.

Dalle immagini, vediamo come il Mi 11 Pro + utilizzerà uno schermo secondario capace di fornire la mappatura dello schermo. Per quanto riguarda la funzione esatta di questo elemento, non abbiamo alcuna informazione. Tuttavia, siamo sicuri che aiuterà a scattare selfie.

Infine, il telefono dovrebbe essere dotato di un display OLED a quattro curve da 6,8 pollici con una risoluzione di WQHD +. Adotterà una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e avrà una fotocamera selfie da 20 MP. Questo dispositivo gode della protezione di un Corning Gorilla Glass.

Oltre alla ricarica rapida da 67 W, questo prodotto supporterà la ricarica rapida wireless da 67 W e la ricarica wireless inversa da 10 W. Altre caratteristiche includono una batteria da 5000 mAh, certificazione IP68 antipolvere e impermeabile, altoparlanti Harman Kardon e molto altro ancora. Siete in hype?

