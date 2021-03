Xiaomi terrà un evento di lancio globale il 29 marzo per annunciare i nuovi telefoni della serie attuale di flagship per il 2021: si attende infatti, l’arrivo del Mi 11 Lite, del Mi 11 Pro e della sua variante Ultra (o Pro+). Prima del lancio, Winfuture.de ha condiviso i rendering e le specifiche delle varianti 4G e 5G del dispositivo.

Xiaomi Mi 11 Lite LTE e 5G: cosa cambia?

Secondo la pubblicazione, il Mi 11 Lite LTE sarà alimentato dal chipset Snapdragon 732G, mentre la versione 5G sarà dotata di processore Snapdragon 775G. Al di là del SoC differente, le versioni 4G e 5G del nuovo Mi 11 Lite avranno specifiche tecniche identiche.

Il device godrà di un pannello AMOLED da 6,55 pollici che offre una risoluzione Full HD + di 1080 x 2400 pixel con un foro posto nell’angolo in alto a sinistra. Si prevede che questo supporti una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e che includa anche uno scanner per le impronte digitali sullo schermo.

Verrà fornito con una fotocamera selfie da 20 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore includerà una lente principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 5 megapixel.

Il dispositivo funzionerà su sistema operativo Android 11 basato su MIUI 12. Sarà alimentato da una batteria da 4.250 mAh che supporta la ricarica rapida da 33 W. Fra le altre funzionalità che saranno disponibili sullo smartphone troviamo uno scanner per le impronte digitali in-display e uno slot per schede microSD. Non dispone di un jack audio da 3,5 mm.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G sarà disponibile con 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione o con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Questi modelli potrebbero avere un prezzo di 399 euro (~ $ 472) e 429 euro (~ $ 508), rispettivamente. Può arrivare nelle seguenti colorazioni: Truffle Black, Citrus Yellow e Mint Green.

D’altro canto, il Mi 11 Lite potrebbe essere disponibile con 6 GB di RAM + 64 GB di memoria e 6 GB di RAM + 128 GB di memoria. Queste varianti possono costare rispettivamente 279 euro (~ $ 330) e 329 euro (~ $ 389). Venderà in tonalità come Boba Black, Bubblegum Blue e Peach Pink.

