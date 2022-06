Xiaomi Mi 10, finalmente ci siamo: ecco l'aggiornamento ad Android 12

Mentre iniziano già ad arrivare i primi succosi rumor circa lo strepitoso design e la stravolgente scheda tecnica di Xiaomi 13, il nuovo top di gamma del colosso cinese in arrivo nei prossimi mesi ma già in fase di sviluppo avanzato, il team di sviluppo della MIUI continua a investire importanti risorse per quanto riguarda il supporto software e nello specifico in queste ore avvia il rilascio di Android 12 per l’ottimo Xiaomi Mi 10.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il device sta ricevendo il firmware 13.0.4.0.SJBMIXM da ben 3.5 GB con a bordo la MIUI 13, le patch di sicurezza di aprile e l’ultimo OS di Google.

Android 12 con la MIUI 13 sbarca finalmente anche su Xiaomi Mi 10

Attualmente sappiamo che l’update sta interessando tutti i modelli Global di Xiaomi Mi 10 5G, compresi quelli presenti nel nostro Paese che dovrebbero ricevere l’aggiornamento da un giorno all’altro; in alternativa potete controllare manualmente la disponibilità della MIUI 13 tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni generali del telefono.

Per quanto la notizia di oggi sia una di quelle che ci fa piacere leggere, purtroppo l’arrivo di Android 12 per lo Xiaomi Mi 10 segna la fine del supporto software per l’ex top di gamma. Come ben sappiamo, infatti, il device non rientra tra i device che riceveranno Android 13: a tal proposito, se volete farvi trovare pronti al nuovo OS di Google quando arriverà durante il Q4 di quest’anno, la serie Xiaomi 12 sarà la prima a riceverla ed è possibile acquistarla fin da subito su Amazon in offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.