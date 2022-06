Xiaomi 13: bello, potente e con materiali di pregio

Mentre l’OEM cinese prepara i top di gamma per la seconda metà dell’anno, si inizia già a parlare delle ammiraglie per il 2023. Xiaomi 13, la nuova generazione, dovrebbe venir rilasciata a dicembre, probabilmente dopo il debutto dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Stando a quanto apprendiamo dalle recenti speculazioni, sappiamo che il nome in codice di uno dei terminali di questa line-up è “m2” e il suo sviluppo sembra progredire a vista d’occhio. Secondo i rapporti poi, questo telefono avrà un SoC potentissimo, un vetro in ceramica e una back cover con una lavorazione mai vista prima.

Xiaomi 13: tutto quello che sappiamo

In primo lugoo, apprendiamo che i telefono di fascia alta di Xiaomi per il 2023 vanteranno materiali di pregio. Ci dovrebbe essere un processore premium come lo Snapdragon 8 Gen 2 (ancora da svelare), RAM di tipo LPDRR5 e molto altro ancora.

Come detto, i materiali nobili sono sempre stati presenti sui flagship dell’OEM cinese, tuttavia la ceramica è stata l’elemento cardine della serie Mix per molto tempo. In passato anche il Mi 11 Ultra ne ha fatto uso, ma anche il Mix 2 e il 2S di diversi anni fa. L’azienda adotta una texture di ceramica per le sue ammiraglie, che viene ottenuto da 24 processi che partono dalla polvere al prodotto fatto e finito.

Sarà interessante vedere se sarà Xiaomi la prima azienda a rilasciare un top di gamma con la nuova piattaforma Qualcomm; lo scorso anno il primato è andato a Motorola, due anni fa invece, all’OEM asiatico. Come da rapporti, il nuovo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm userà il processo di TSMC a 4 nanometri. Il nodo a 3 nanometri è ancora troppo limitato. Si dice che sarà un SoC potentissimo, ma restate connessi con noi per saperne di più.

Intanto, se cercate un top di gamma della casa cinese, vi suggeriamo lo Xiaomi 12 in super sconto su Amazon a soli 699,90€ al posto di 799,90€.

