Android 13: smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l'aggiornamento

Mentre ancora molti OEM sono impegnati nel rilascio di Android 12 per i propri device, XiaomiUI ha pubblicato una lista con tutti i probabili device (la maggior parte smartphone) Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno Android 13 con la MIUI 14 (?). Secondo la roadmap completa di Android 13, il colosso di Mountain View dovrebbe rilasciare la versione definitiva di Android 13 entro la fine del Q3 e inizio del Q4 2022, a patto di eventuali problematiche durante il corso dello sviluppo.

Device Xiaomi compatibili con Android 13

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi 11/Pro/Ultra

Xiaomi Mi 11i/11X/11X Pro

Xiaomi 11X/HyperCharge

Xiaomi 11T/Pro

Xiaomi 12/Pro/Lite

Xiaomi Mi Lite 11 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 Pro

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Device Redmi compatibili con Android 13

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

Redmi Note 11 Pro/Pro+/11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

Device POCO compatibili con Android 13

POCO F3/GT

POCO X3 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

Device potenzialmente aggiornabili ad Android 13

Redmi K30 Pro/Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Xiaomi Mi 10/Pro/Ultra

Xiaomi Mi 10T/Pro

Redmi Note 8 2021

Device che non riceveranno l'aggiornamento ad Android 13

POCO C4

Redmi 10A/10C

Redmi 9/Prime/9T/Power

Redmi Note 9/9S/Pro/Pro Max

Redmi Note 9 4G/5G/9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3/NFC

POCO X2/M2/M2 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite/Youth Edition

Xiaomi Mi 10i/10T Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Per quanto XiaomiUI sia piuttosto affidabile, è ancora presto per giudicare questa lunga lista come effettiva e soprattutto definitiva. Alcuni device non riceveranno il nuovo OS per questioni legate all'hardware e alla policy di aggiornamento dei vari OEM; per il momento è bene prendere il tutto come una indicazione generale. Siamo certi che nei prossimi mesi torneremo a parlare di Android 13 e dell'aggiornamento per Xiaomi, POCO e Redmi.