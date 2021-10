Xiaomi: in arrivo un nuovo smartphone con Snapdragon 870?

Xiaomi ha annunciato diversi smartphone quest'anno, e sarebbe lecito attendersi ulteriori sorprese. Le ultime indiscrezioni diffuse online svelano che il produttore cinese avrebbe intenzione di presentare un nuovo telefono con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870. Non mancano anticipazioni in riferimento alla possibile scheda tecnica.

Anche una fotocamera da 108 MP sul prossimo smartphone Xiaomi?

Lo Snapdragon 870 è un chipset piuttosto richiesto dai produttori di dispositivi mobili. La stessa Xiaomi ha annunciato tre modelli alimentati proprio da questo processore: Mi 10S, Mi 11X e Mi Pad 5 Pro. Ora, i tempi sarebbero maturi per svelarne un quarto, secondo l'utente di Weibo @BaldPanda.

L'unità, oltre al suddetto chipset, dovrebbe vantare la presenza di un display curvo con foro nella zona superiore ed una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Lo schermo potrebbe caratterizzarsi per una risoluzione in FHD+ (e non 2K, come inizialmente previsto).

Per quanto riguarda le fotocamere, frontalmente ci sarebbe un sensore da 20 MP mentre il modulo posteriore ospiterebbe una lente da ben 108 MP. C'è la possibilità che l'azienda integri anche un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Ad alimentare lo smartphone ci penserebbe una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W.

Al momento nulla è trapelato circa il nome di questo smartphone Xiaomi, né riguardo alla possibile data di lancio, ma ovviamente vi terremo aggiornati in caso di ulteriori precisazioni o conferme.