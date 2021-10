Xiaomi: arriva il flagship con il SUPER display 4K curvo

Il prossimo telefono di Xiaomi potrebbe sfoggiare un meraviglioso display 4K curvo con all'interno un sensore per il riconoscimento dell'iride. Forse, ci troveremo di fronte al device più esclusivo di sempre.

Xiaomi sceglierà i pannelli OLED 4K curvi

Un sito per la certificazione dei device ha rivelato che il colosso tecnologico cinese starebbe lavorando su un telefono con un pannello OLED 4K curvo che sembra essere quasi identico al recente CIVI appena rilasciato. Ora sono emerse le possibili immagini del telefono, sempre grazie al portale di TENAA.

Presentati per la prima volta al mondo da Sony con il primo Z5 Premium, i telefoni con scvhermo 4K sono in circolazione da un po' di tempo. Tuttavia, sono stati più o meno un'esclusiva del produttore nipponico.

Il fatto che non siano stati ampiamente diffusi può essere spiegato con il fatto che il numero di pixel pazzesco e denso sui display 4K è appena percettibile rispetto alla più popolare risoluzione QHD. I pannelli 4K sono anche noti per essere piuttosto energivori. Insieme all'ormai standard frequenza di aggiornamento di 120Hz, un display 4K nel 2021 potrebbe essere un duro colpo per la batteria del device stesso.

Ad ogni modo, il presunto terminale Xiaomi di prossima uscita sfoggerà un display OLED 4K (3840 x 2160) da 6,55 pollici. La sua curvatura è leggermente evidente nell'immagine riportata sopra. Non sembra esserci alcun segno di un foro o di una tacca in anticipo, ma ciò non significa nulla considerando che la parte anteriore è appena visibile.

Il telefono potrebbe essere il famigerato CC11 Pro di cui si parla da tempo. Un'altra caratteristica sorprendente elencata su TENAA è il “riconoscimento dell'iride“, qualcosa che è stato introdotto con il Samsung Galaxy S8 ma non è mai diventato mainstream.

Altre specifiche note del dispositivo includono una batteria da 4.500 mAh con supporto per un massimo di 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Sebbene l'elenco non specifichi il processore, apprendiamo che avrà un clock a 2,4 GHz. Le dimensioni del telefono sono quasi identiche a quelle dello Xiaomi CIVI. Si parla di 158,34×71,5×6,98 mm. Avrà un peso alquanto contenuto: soli 166 grammi.

Detto questo, vale la pena ricordare che, sebbene il TENAA sia molto affidabile, alcune delle specifiche menzionate su questo terminale potrebbero rivelarsi errate. Inoltre, non c'è stata ancora alcuna indicazione su una variante pro/plus del CIVI. Pertanto, sarebbe consigliabile prendere il tutto con “un pizzico di sale”.