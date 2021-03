Xiaomi terrà un evento di lancio globale oggi alle 13:30 (orario italiano) e annuncerà la nuova serie di smartphone della famiglia di device Mi 11. Prima del lancio, il famoso tipster Evan Blass (in arte @EvLeaks) ha condiviso tantissimi nuovi rendering HD ufficiali che rivelano l’estetica definitiva dei prodotti in arrivo.

Xiaomi Mi 11: uno sguardo ai nuovi prodotti

Nell’immagine seguente si vede il Mi 11i e il già svelato Mi 11 5G. Al centro c’è il Mi 11 Ultra e a destra invece, il Mi 11 Lite in versione LTE e 5G.

I rapporti hanno affermato che Xiaomi Mi 11i potrebbe essere una versione ribrandizzata del Redmi K40 Pro +. Il Mi 11 ha debuttato a dicembre 2020 come il primo telefono al mondo con SoC Snapdragon 888 in Cina ed è già disponibile nei mercati globali.

Il Mi 11 Ultra dovrebbe arrivare come il telefono di punta più potente del marchio. Sarà il primo smartphone dell’azienda con classificazione IP68. Rapporti precedenti hanno affermato che il device offrirà specifiche come un display QHD + con bordo curvo S-AMOLED da 6,81 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, Snapdragon 888, RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1, una fotocamera selfie da 20 megapixel, Harman Kardon dual speaker, un lettore di impronte digitali sullo schermo e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67 W, ricarica wireless rapida da 67 W e ricarica inversa da 10 W.

L’attrazione principale del telefono sarà il suo sistema a tripla fotocamera, che include una lente principale Samsung GN2 da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 48 megapixel e un tele da 48 megapixel. Il modulo fotocamera dispone anche di uno schermo secondario per l’acquisizione di selfie attraverso le fotocamere posteriori. Può anche visualizzare notifiche.

Il Mi 11 Lite dovrebbe arrivare con specifiche come un display AMOLED FHD + da 6,55 pollici con supporto per frequenza di aggiornamento di 90Hz, chipset Snapdragon 732G, fino a 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, una selfiecam frontale da 20 megapixel, un sistema a tripla lente con main camera da 64 megapixel e una batteria da 4.520 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Il Mi 11 Lite 5G dovrebbe arrivare come il primo telefono alimentato dal nuovissimo chipset Snapdragon 780G. In Cina, questo potrebbe diventare ufficiale con il moniker Mi 11 Youth Edition. La società potrebbe anche annunciare oggi il telefono Mi 11 Pro ma, a quanto pare, questa potrebbe essere un’esclusiva per il mercato cinese.

Xiaomi

Smartphone