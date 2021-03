Xiaomi ha appena confermato che il midrange prossimo al debutto (mancano pochissime ore), il Mi 11 Lite, sarà il primo telefono con processore Qualcomm Snapdragon 780G. Unitamente a ciò, sappiamo che sarà il dispositivo “Mi” più leggero e sottile di sempre.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: cosa sappiamo?

Fra pochissime ore ci sarà il grande evento di Xiaomi e prevede di annunciare diversi prodotti, uno dei quali è il Mi 11 Lite / Mi 11 Youth. In vista del lancio, Xiaomi ha appena svelato il processore che alimenterà lo smartphone, oltre ad alcuni altri dettagli.

In uno dei suoi post pubblicati su Weibo che promuovono il telefono, Xiaomi ha indicano che il telefono verrà spedito con il nuovo SoC Snapdragon 780 5G annunciato pochi giorni fa. Ciò significa che il Mi 11 Lite sarà il primo smartphone ad essere alimentato dal nuovo chipset di Qualcomm.

Lo Snapdragon 780G 5G è il primo processore midrange del chipmaker americano ad essere costruito secondo un processo architettonico da 5 nm. Ha otto core CPU disposti in una disposizione 1 + 3 + 4. Il core principale e i tre core ausiliari sono basati sul Cortex-A78 mentre i restanti quattro core sono Cortex-A55.

Il chipset viene fornito anche con la nuova GPU Adreno 642, con l’ISP Spectra 570 che consente l’acquisizione simultanea di immagini da tre telecamere e con un modem Snapdragon X53 che porta velocità di download fino a 3,3 Gbps. Il brand cinese ha anche rivelato che il Mi 11 Lite sarà il telefono Mi più leggero e sottile della storia. Un altro poster teaser che è stato condiviso su Internet mostra le dimensioni delle cornici del telefono.

Il terminale verrà fornito con un display piatto con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale. Si dice che le cornici sul lato e nella parte superiore abbiano uno spessore di 1,88 millimetri mentre la lunetta inferiore sarà di 2,75 millimetri.

È stato riferito che il telefono avrà uno schermo FHD + AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Avrà una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, una selfiecam da 20 MP, fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non di meno, ci sarà una capacità della batteria da 4250 mAh insieme al supporto per la ricarica cablata rapida da 33 W.

Xiaomi

Smartphone