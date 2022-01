Xiaomi ha brevettato un lettore di impronte SUPER innovativo

Xiaomi ha brevettato con successo uno scanner di impronte digitali “all-screen” per i suoi futuri smartphone; scopriamo insieme come funzionerà questa innovativa tecnologia.

Il nuovo fingerprint di Xiaomi sarà “all-screen”

Gli scanner di impronte digitali sotto lo schermo sono stati un trend nel mercato Android di punta sin dal 2018. Tuttavia, la tecnologia non ha fatto progressi da un po' poiché è molto difficile innovare su uno scanner di impronte digitali.

Recentemente, dal database dei brevetti nazionali cinesi, un insider cinese ha rivelato che Xiaomi ha recentemente ottenuto il brevetto di una nuova tecnologia relativa alla scansione delle impronte digitali, che consentirà all'utente di poter utilizzare il fingerprint su qualsiasi parte dello schermo. Questa è un'ottima notizia per gli utenti, in quanto non sarà necessario posizionare il dito con precisione sull'area relativa al lettore sotto lo schermo.

Sarà possibile sbloccarlo ovunque sopra lo schermo.

Nel brevetto, la compagnia mostra come funziona la tecnologia in quanto disporrà di una serie di trasmettitori di luce a LED a infrarossi sotto lo strato touch-screen capacitivo e sopra il normale pannello AMOLED. La serie di ricevitori di luce a infrarossi sarà posizionata sopra i trasmettitori di luce a LED a infrarossi. Tutti questi sopra menzionati sono i pilastri fondamentali per lo sviluppo dello scanner di impronte digitali a tutto schermo.

In primo luogo, quando l'utente vorrà scansionare la propria impronta digitale sullo schermo, gli basterà pigiare lo schermo con il dito, il touchscreen capacitivo registrerà quindi il tocco, la posizione e la forma della punta del dito e la serie di trasmettitori di luce a LED a infrarossi emetterà luce sullo schermo.

Successivamente, la luce a infrarossi verrà riflessa dopo il contatto con la punta del dito e raggiungerà i ricevitori di luce a infrarossi. Solo così, alla fine, l'utente potrà sbloccare il suo smartphone da qualsiasi parte dello schermo.

Anche Huawei ha presentato un brevetto per la propria tecnologia di impronte digitali a tutto schermo nell'agosto 2020 in sei mercati, tra cui Cina, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea e India. Tuttavia, la tecnologia non è stata ancora svelata al pubblico, e il motivo potrebbe essere dovuto ai ban statunitensi nei suoi confronti.

Speriamo che Xiaomi sia in grado di portare presto questa innovativa feature sul mercato degli smartphone.