Xiaomi Redmi 13C 256GB a 119€ è SVENDUTO: RAM 8GB, display 90Hz e 5000 mAh

Uno smartphone che offra prestazioni di alto livello, senza però costare tantissimo non è semplice da trovare. Per questo motivo, quando capitano promozioni come questa è fondamentale non lasciarsela scappare. Xiaomi Redmi 13C, con 256GB di memoria e 8GB di RAM, crolla a 119€ circa soltanto su eBay.

Un dispositivo potente, con ampio display dotato di refresh rate che arriva fino a 90Hz, super batteria da 5000 mAh e fotocamera da 50MP. Completa adesso il tuo ordine per portare a casa il tuo, se le scorte non sono già finite. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

La celeberrima linea di smartphone del colosso cinese non delude mai le aspettative. Se poi ci si aggiunge uno sconto super interessante, allora la possibilità di concludere un vero affare è più che concreta. Con questo dispositivo in tasca, avrai la certezza di possedere un device pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana, senza tradire nemmeno sotto il punto di vista dell’autonomia energetica. Infatti, a disposizione avrai una batteria da 5000 mAh pronta ad affiancarti per tutto il giorno.

Eccezionale il display, con refresh rate fino a 90Hz, e super le prestazioni, grazie anche alla presenza di parecchia RAM (8GB in totale) e ben 256GB di spazio di archiviazione per tutti i tuoi file.

Non perdere la eccezionale opportunità del momento e completa al volo il tuo ordine su eBay per accaparrarti Xiaomi Redmi 13C a 119,99€ appena con spedizioni senza alcun costo aggiuntivo, in pochissimo tempo.