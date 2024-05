Recensione Honor 200 Lite: display OLED e isola dinamica a 289 euro

Honor inaugura una nuova serie di smartphone di fascia media, partendo con Honor 200 Lite. In attesa di scoprire il resto della line-up, analizziamo pregi e difetti di questo primo modello, che punta tutto sul rapporto qualità/prezzo andando a coprire una delle fasce di mercato (e di prezzo) dal volume più elevato in Italia.

Design e Specifiche tecniche

Partendo – al solito – dal design, l’impatto estetico di Honor 200 Lite non delude, anzi stupisce. Il frame laterale è piatto, così come il display e il pannello posteriore presenta una finitura opaca piuttosto gradevole alla vista, oltre che estremamente funzionale a fornire un ottimo grip allo smartphone. Il modulo fotografico è grande, su due livelli e sporge non poco dalla scocca.

Immagini

Davanti troviamo un ampio OLED da 6.7 pollici, dai bordi molto sottili e interrotto soltanto da una piccola “pillola" in alto, contenente la fotocamera frontale e i sensori di luminosità e prossimità, con una chiara ispirazione californiana (vedi iPhone 15).

Honor sà bene che anche su questa fascia di prezzo, l’occhio vuole la sua parte e il lavoro estetico fatto su questo 200 Lite è davvero notevole e dà una forte sensazione di qualità.

Il peso dello smartphone è piuttosto contenuto, soli 166g, così contenuto da diventare quasi un aspetto negativo. Un dispositivo così leggero potrebbe restituire un feeling da prodotto economico, in netto constrasto con ciò che il design trasmette alla vista.

Non può mancare il sensore di impronte digitali, posizionato sul tasto di accensione/blocco schermo. In questa posizione il lettore è facile da raggiungere con il pollice e lo sblocco avviene in una frazione di secondo.

Passando alla scheda tecnica, ridimensioniamo l’entusiasmo. Su questa fascia di prezzo – intorno ai 300 euro – non possiamo aspettarci specifiche hardware da urlo e su Honor 200 Lite troviamo un SoC Mediatek 6080, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. A completare il quadro c’è il bluetooth 5.1 e il supporto al dual-SIM e alle reti 5G.

Ecco la lista delle principali specifiche tecniche:

Dimensioni: 161,05 x 74,55 x 6,78 mm

161,05 x 74,55 x 6,78 mm Peso: 166 grammi

166 grammi Display: AMOLED 6.7" (2412×1080 pixel)

AMOLED 6.7" (2412×1080 pixel) Processore: MediaTek Dimensity 6080

MediaTek Dimensity 6080 GPU: Mali G57 MC2

Mali G57 MC2 RAM: 8GB

8GB Memoria interna: 256GB

256GB Sistema operativo: Android 14 – MagicOS 8.0

Android 14 – MagicOS 8.0 Fotocamera principale: 108 MP f/1.75, ultra-grandangolare 5 MP, macro 2 MP

108 MP f/1.75, ultra-grandangolare 5 MP, macro 2 MP Fotocamera anteriore: 50 MP f/2.1

50 MP f/2.1 Batteria: 4500 mAh

4500 mAh Ricarica : SuperCharge 35W

: SuperCharge 35W Connettività: Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS

Wi-Fi a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS 5G: Sì

Honor 200 Lite è mosso da Android 14 con interfaccia MagicOS 8.0, recente release disponibile anche sui top di gamma del brand. Sebbene possa sembrare doverosa una svecchiata al design di icone e menù, l’esperienza generale dell’interfaccia è davvero ottima e lo smartphone si usa con piacere.

In ogni caso, Honor promette fino a 2 anni di aggiornamenti software per questo 200 Lite e oltre 3 anni per quanto riguarda le patch di sicurezza.

Come già detto nel precedente paragrafo, questo modello introduce una “pillola" in alto in pieno stile iPhone. L’ispirazione from Cupertino si vede anche durante l’utilizzo quotidiano, in quanto questo elemento di design è dinamico ed è possibile interagirvi proprio come accade con la dynamic island di iPhone 15. A differenza di altri brand che hanno imitato in malo modo questa caratteristica, qui Honor ha fatto un lavoro di fino sul software, rendendo questo elemento effettivamente utile per interagire con chiamate, musica e notifiche direttamente dalla barra in alto.

Ma come sono le prestazioni di Honor 200 Lite?

Beh, il chip octa-core con processo produttivo a 6nm non fa gridare al miracolo, ma fornisce comunque la potenza di calcolo adeguata ad uno smartphone destinato ad un target molto giovane e senza troppe pretese. La RAM, che tra l’altro raddoppia grazie ad altri 8GB virtuali, aiuta a fornire un’esperienza d’uso piacevole e fluida, senza particolari difficoltà nella gestione di file pesanti e applicazioni esigenti.

L’interfaccia appare fluida anche grazie all’alto refresh rate del pannello OLED, che raggiunge i 90Hz. Parliamo in maniera approfondita del diplay nel prossimo paragrafo.

Display OLED fantastico, ben oltre le aspettative

Quando arrivano in redazione smartphone di fascia medio-bassa come questo, le aspettative sulla qualità del display non sono mai alte. Beh, questo Honor 200 Lite ci ha fatto ricredere, presentandoci un display davvero ottimo.

A stupirci è la qualità del pannello OLED da 6.7", con una luminosità che raggiunge i 2000 nits e una gestione dei colori che spesso non troviamo neanche su smartphone ben più costosi. Oltre alla sopracitata frequenza di aggiornamento a 90 Hz, Honor punta molto sulla possibilità di tarare il pannello a proprio piacimento, intervenendo tramite le impostazioni su saturazione, temperatura colore e filtro luce blu.

Visto frontalmente, Honor 200 Lite potrebbe essere tranquillamente scambiato per un top di gamma, complici i colori vividi e brillandi del display e le cornici uniformi e sottili.

Fotocamere modeste e niente video 4K

Su smartphone di fascia medio-bassa come Honor 200 Lite, il comparto fotografico è spesso il tallone d’achille. Il nuovo dispositivo del brand cinese non fa eccezione, pur montando un sensore principale da ben 108MP. Questa caratteristica non fa miracoli, ma riesce almeno a garantire foto discrete in condizioni di luce ottimale, sia nel cosiddetto punta e scatta che attivando la modalità ad alta risoluzione (108MP appunto).

Lo scenario si modifica sensibilmente quando andiamo ad utilizzare le altre due ottiche, ovvero la ultra-grandangolare e la macro. Quest’ultima è poco utile e si fa anche fatica a capire quando la si stia effettivamente utilizzando, mentre la camera ultra-grandangolare da 5MP è nettamente meno nitida del sensore principale e le immagini sono accettabili soltanto in condizioni di luminosità ideale, specialmente all’aperto nelle ore diurne. Con poca luce la qualità si abbassa un bel po’ e gli scatti guadagnano parecchio rumore.

La gestione dei colori è buona, il software restituisce tonalità vivide e brillanti e l’HDR funziona piuttosto bene. Insomma, Honor ha fatto un ottimo lavoro lato software per mettere una toppa ad un comparto fotografico mediocre.

Tutto ciò si traduce in un’esperienza di scatto in linea con la fascia di prezzo alla quale questo Honor 200 Lite fa riferimento. Per gli utentii che non hanno particolari pretese in termini di qualità assoluta dell’immagine, l’ottica principale consente di ottenere scatti sufficientemente buoni per essere caricati sui social.

Non bene la sezione video, che permette di registrare filmati al massimo in FullHD 1080p a 30 fps. Ormai nel 2024 è lecito aspettarsi almeno i 60 fps su tutti gli smartphone, anche i più economici. La mancanza del 4K è meno grave, ma potrebbe risultare comunque un limite per molti utenti.

Batteria e Ricarica

La batteria di Honor 200 Lite ha una capacità di 4500 mAh, che con un’utilizzo molto intenso ci porta tranquillamente a sera con un 20% di autonomia residua. Utilizzando meno lo smartphone, l’efficienza del modesto MediaTek 6080 può tranquillamente garantirci fino a 2 giorni completi con una sola carica.

Buona anche la ricarica rapida, grazie alla tecnologia SuperCharge a 35W. Il dispositivo si ricarica da 0 a 100 in una quarantina di minuti, un ottimo risultato.

Prezzo e Conclusioni

Il prezzo di listino del nuovo Honor 200 Lite e di 329€, ma fino al 16 maggio è possibile acquistarlo sfruttando un coupon da 40€. Il prezzo finale si abbassa quindi a 289€, una cifra davvero molto interessante.

Tra i cavalli di battaglia del nuovo mid-range cinese c’è sicuramente il display OLED, a mani basse il migliore su questa fascia di prezzo e oltre. Vale la pena nominare anche il design ricercato, le buone prestazioni e l’ottima autonomia.

Allo stesso tempo, Honor 200 Lite non è l’ideale per chi necessita di un buon comparto foto/video, che risulta essere il vero punto carente del primo arrivato della neonata serie 200.