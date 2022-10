Xiaomi CIVI 2 porta la "Dynamic Island" su Android

In queste ore possiamo vedere una foto in super anteprima che ritrae il pannello anteriore del nuovo Xiaomi CIVI 2 posto a confronto con lo schermo di iPhone 14 Pro. Il blogger che ha postato l’immagine ha detto che la pillola del device cinese è molto bella e richiama quella di Apple. Sembra quasi di vedere una sorta di Dynamic Island.

Bisogna sottolineare una cosa: non si tratta di una vera isola, ma di un elemento grafico che contiene al suo interno due selfiecam da 32 Megapixel. Il richiamo al nuovo melafonino non è poi cos velato. La MIUI infatti, non supporta le features smart tipiche dell’isola dinamica. È solo un bel design, in poche parole.

Xiaomi CIVI 2: bellissimo anche vicino ad iPhone 14 Pro

Come si può capire, uno dei principali punti di forza del nuovo smartphone cinese sarà proprio la selfiecam. Pensate che per i selfie in mezzo alla folla, l’AI del telefono sarà in grado di capire perfino il numero di persone presenti nella scena così da passare all’ottica ultrawide in maniera automatica.

Fra le altre cose, le due fotocamere del device funzioneranno in modo simultaneo: una sarà dedicata alla messa a fuoco e l’altra alla sfocatura delle immagini. Fra le altre cose, il software di Xiaomi ha una speciale tecnologia che serve per levigare i volti e la pelle delle persone negli autoscatti. Il dispositivo al momento è disponibile solo in Cina a 2399 yuan per la versione da 8+128 GB. Da noi arriverà come Xiaomi 12 Lite NE 5G, a quanto pare.

Ecco le sue specifiche tecniche:

Schermo da 6,55″ Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, refresh rate di 120 Hz, luminosità di 1000 nits, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5;

Snapdragon 7 Gen 1 e GPU Adreno 662;

8 o 12 GB di RAM di tipo LPDDR4X e 128 GB o 256 GB di storage UFS 2.2;

Dual SIM;

MIUI 13 su Android 12;

Sony IMX766 da 50 Mpx con apertura f/1.8, ultrawide da 20 MP 115° con apertura f/2.2, macro da 2 MP con apertura f/2.4, flash LED;

Selfiecam da 32 Mpx f/2.0, ultrawide da 32 Mpx 100°, flash Quad LED;

Finferprint in-display, sensore a infrarossi, USB Type-C, Dolby Atmos, Dual 4G VoLTE, 5G, NFC;

Batteria da 4500 mAh con ricarica da 67W;

Dimensioni di 159,2×72,7×7,23 e peso di 171,8 g.

