Xiaomi CIVI 2: confermata la batteria GENEROSA

Stando a quanto apprendiamo in queste ore da un recente teaser online, sembra che il nuovo Xiaomi CIVI 2 disporrà di una batteria molto generosa. La capacità dell’accumultatore è stata svelata: 4500 mAh con supporto alla fast charge via cavo da 67W.

Come ribadito in più occasioni, l’OEM cinese numero uno al mondo si sta preparando per presentare un nuovo device facente parte della linea CIVI; si chiamerà CIVI 2 e punterà tutto sul design. Il debutto è previsto per il 27 settembre ma adesso, a pochi giorni di distanza dal lancio, apprendiamo quali saranno le specifiche tecniche del midrange in questione.

Xiaomi CIVI 2: tutto quello che c’è da sapere

Come detto in calce, Xiaomi ha appena svelato un teaser pubblicitario dove mostra quale sarà la batteria del midrange premium CIVI 2. Ha condiviso il teaser sulla piattaforma cinese Weibo, noto social di micrblogging asiatico. Il telefono presenterà una batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W. In soli 40 minuti sarà operativo, passando allo 0 al 100%. Non di meno, sarà un prodotto lussuoso e incredibilmente leggero. Il pannello invece sarà curvo e ci sarà un foro per la selfiecam posto al centro del display. Posteriormente invece, troveremo tre ottiche incastonate in un modulo rettangolare. Molto carina la sua back cover con una trama premium al tatto e alla vista.

Sul fronte delle specifiche invece, il midrange dovrebbe godere di un display da 6,56 pollici con risoluzione FullHD+ e tecnologia OLED: Il refresh rate da 120 Hz completerà le caratteristiche dell’unità in questione. Sotto la scocca avremo la batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W, il processore Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1.

La selfiecam sarà da 32 Mpx e sulla back cover avremo una camera principale da 50 Megapixel con OIS al seguito; non mancherà un’ultrawide da 8 Mega e una macro da 2 Mpx. Completerà il tutto Android 12 con skin MIUI 13.

Se volete fare un buon affare, vi suggeriamo il top di gamma Xiaomi 12 a 532,00€.

