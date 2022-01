Xiaomi cambierà il suo logo (di nuovo), pare

L'anno scorso, alla vigilia del suo 11esimo compleanno, Xiaomi ha deciso di aggiornare il logo e la corporate identity. Il restyling è stato dettato dalla volontà di mostrare al mondo che sta iniziando un nuovo periodo nello sviluppo dell'azienda. Per creare un logo aggiornato, la compagnia ha chiesto l'aiuto del designer giapponese di alta classe Kenya Hara, che ha impiegato quattro anni (!) per comprendere e trasmettere lo spirito interiore del brand nel nuovo logo.

Il nuovo logo di Xiaomi… non è poi così nuovo

In effetti, possiamo capire che ci sia voluto così tanto tempo per sostituire il logo quadrato con uno nuovo con uno dagli angoli arrotondati (sarcasmo). Secondo il designer e la stessa Xiaomi, il quadrato arrotondato riflette al meglio il passaggio per l'azienda e l'ingresso nell'era dell'”interconnessione intelligente”. Allo stesso tempo, è stato annunciato che oltre all'arancione, i colori aziendali dell'azienda sarebbero stati il ​​bianco e nero.

Ci sono voluti quasi dieci mesi prima che l'azienda richiedesse il nuovo logo in bianco e nero. Al momento, non è chiaro dove e per quali prodotti la compagnia intenda utilizzarlo. Molto probabilmente, Xiaomi non rifiuterà la colorazione arancione brandizzata e la versione monocromatica verrà utilizzata per alcune categorie separate di prodotti.

Nelle notizie correlate, l'ultimo giorno dello scorso anno sono stati messi in vendita gli smartphone Xiaomi 12, 12 Pro e 12X; che, come abbiamo già riportato, sono stati venduti per quasi 300 milioni di dollari in 5 minuti.

Inoltre i primi utenti che hanno già provato il nuovo modello da 6,1 pollici confermano che si tratta di flagship davvero compatto e moderno. Oltre al look aggressivo, la serie Xiaomi 12 ha puntato anche sulle prestazioni, poiché utilizza il SoC Snapdragon 8 Gen 1. Secondo il CEO di Xiaomi Lei Jun, “Lo Xiaomi 12 sembra l'erede dello Xiaomi Mi 6 e il piccolo schermo è assolutamente perfetto“.