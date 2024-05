Beats Solo Buds: UFFICIALI i nuovi auricolari low-cost del marchio

In queste ore Beats ha appena annunciato le nuove Solo Buds, delle cuffiette Bluetooth in-ear di ultima generazione che costano poco ma offrono tantissime features di alta qualità. Fra tutte, citiamo l’autonomia di 18 ore con una singola carica, la custodia che non funge anche da case per la ricarica (ed è un bene perché comunque la batteria è elevata) e il prezzo contenuto di soli 79,99 dollari. Attendiamo la distribuzione internazionale ma crediamo che arriveranno da noi a poco più. Nelle notizie correlate però, abbiamo trovato gli auricolari Beats Studio Buds+ (2023) su Amazon in offerta a soli 139,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Beats Solo Buds: le caratteristiche complete

I Beats Solo Buds sono auricolari True Wireless Stereo che offrono un’architettura acustica personalizzata e hanno un design in-ear; i cuscinetti sono intercambiabili per una vestibilità perfetta. Non c’è l’ANC ma troviamo l’isolamento passivo del rumore. Non manca poi un microfono di alta qualità con algoritmo avanzato per l’apprendimento del rumore, comodissimo durante le chiamate.

Sul fronte energetico abbiamo un’autonomia di 18 ore con una singola carica; non serve passare dalla corrente perché la batteria dura tantissimo. Come detto in calce, la custodia non funge da ricarica ma serve solo per riporre le cuffiette in fase di stallo; una volta scarichi, devono essere ricaricati tramite USB Type-C. Grazie a questa assenza, Beats ha potuto ridurre ulteriormente la dimensione della custodia che ora è più piccola di quelle degli altri modelli.

Ad ogni modo, un’autonomia di 18 ore è più che sufficiente per una giornata, o anche per un weekend intero senza dover mai passare dalla corrente. Pensate che se avete un iPhone 15 potrete anche collegare gli auricolari con il case al telefono per ricevere l’energia necessaria. Con la Fast Fuel avrete un’ora di riproduzione musicale con una singola carica.

C’è la piattaforma proprietaria di Beats per l’integrazione con iOS e Android e le cuffiette supportano anche le feature “Dov’è” di Apple e di Google. Si può personalizzare il pulsante “b” posto sugli auricolari per includere una moltitudine di funzionalità smart.

Le Beats Solo Buds saranno disponibili da giugno e si potranno acquistare in quattro colorazioni (nero opaco, grigio tempesta, viola artico e rosso trasparente) al prezzo consigliato di 79,99$. Attendiamo il comunicato stampa per il prezzo europeo. Come detto, se volete un modello più costoso e performante (con ANC al seguito), vi suggeriamo i Beats Studio Buds+ (2023) a soli 139,99€ su Amazon, IVA inclusa.