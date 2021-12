Xiaomi 12 e 12 Pro: hanno dei caricatori velocissimi

Due giorni fa, l'OEM cinese ha rilasciato ufficialmente gli smartphone di punta Xiaomi 12 e 12 Pro. Questi dispositivi costano tra $ 580 e $ 847 a seconda del modello in questione. Al momento, sono in prevendita in Cina e le prime vendite ufficiali avranno luogo il 31 dicembre. Tuttavia, l'azienda ha rivelato che la serie di flagship in questione non ha più la “versione di protezione ambientale” dell'anno scorso. Ciò significa che l'intera gamma viene fornita con cavi dati e caricabatterie USB standard di tipo C. Il caricabatterie Xiaomi 12 può erogare fino a 67 W di potenza mentre quello del 12 Pro può erogare fino a 120 W di ricarica rapida.

Xiaomi 12 e 12 Pro avranno il caricatore nella scatola

Tuttavia, il cavo dati presenta un design CA e anche il caricabatterie è di tipo USB A. Non è un caricatore al nitruro di gallio, il che è un po' deplorevole.

Tuttavia, lo Xiaomi 12X ha ancora due versioni, una priva di charger e una con caricatore da 67W al seguito. Segnaliamo che hanno il medesimo costo.

Vale la pena ricordare che Xiaomi 12, 12 Pro e 12X continuano la tradizione di Xiaomi. Sono forniti di serie con una cover protettiva e con una pellicola protettiva avente uno strato oleorepellente.

Tutti e tre gli smartphone sono disponibili in pre-ordine da oggi in Cina. Tuttavia, le prime vendite ufficiali avverranno il 31 dicembre. Al momento, questi smartphone sono disponibili solo nel paese asiatico. Non ci sono informazioni sulla loro disponibilità globale per ora. Probabilmente però, approderanno da noi nel primo trimestre del 2022.

Xiaomi 12 (colori nero, blu e viola) – Versioni con retro in vetro e pelle vegana verde

8GB + 128GB – 3.699 yuan (580$);

8GB + 256GB – 3.999 yuan (627 dollari);

12GB + 256GB – 4.399 yuan (690$).

Xiaomi 12 Pro (colori nero, blu e viola) con retro in vetro e versione in pelle vegana verde:

8 GB + 128 GB – 4.699 yuan ($ 737);

8 GB + 256 GB – 4.999 yuan ($ 785);

12GB + 256GB – 5.399 yuan ($847).

Xiaomi 12X (colori nero, blu e viola):

8 GB + 128 GB – 3.199 yuan ($ 502);

8GB + 256GB – 3.499 yuan ($549);

12 GB + 256 GB – 3799 yuan ($ 596).

Xiaomi 12X e 12 hanno lo stesso display. In effetti, questi smartphone sono simili sotto molti aspetti. Sono simili in termini di aspetto, pannello e persino fotocamera principale.

L'unica differenza tra i due risiede nel processore e nella ricarica wireless. Per quanto riguarda il pannello, entrambi sono dotati di uno schermo da 6,28 pollici con una risoluzione di 1080P. Questo ha la certificazione DisplayMate A+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Per quanto riguarda la variante 12 Pro, questa viene fornita con uno schermo E5 a basso consumo di seconda generazione da 6,73 pollici più grande con una risoluzione di 3200 x 1440. Proprio come gli altri modelli, questo dispositivo supporta un'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz ma supporta l'LTPO 2.0. Inoltre, ha anche ricevuto la certificazione DisplayMate A+.