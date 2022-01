Redmi Note 11: un rapporto qualità-prezzo ECCELLENTE

La variante Global del Redmi Note 11 vanterà uno schermo AMOLED a 90 Hz, doppi altoparlanti e molto altro ancora. Considerate le sue specifiche tecniche, questo device avrà un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Redmi Note 11: ecco le caratteristiche della versione Global

Sappiamo che l'OEM cinese si sta preparando per il lancio del prossimo lancio di Redmi Note 11S in India che debutterà il 9 febbraio. Non di meno, toglierà i veli alla serie Redmi Note 11 a livello globale. La società dovrebbe presentare più terminali facenti parte della suddetta line-up il prossimo 26 gennaio. Ora, la divisione Nepal dell'azienda ha confermato alcuni dettagli chiave del telefono in arrivo. Il poster condiviso in queste ore conferma le specifiche del display e degli speaker di bordo del prossimo smartphone del sub brand di Xiaomi.

Redmi Note 11 Global dovrebbe essere diverso in termini di specifiche da quello lanciato in Cina. L'immagine conferma che il Note 11 sarà dotato di un display AMOLED con risoluzione Full HD+. Sebbene ciò fosse già chiaro, la società sta ora aggiornando il display del terminale fornendo anche il supporto per la frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

L'immagine conferma anche che ci sarà un foro in alto al centro dello schermo per la fotocamera frontale. Oltre a questo, il telefono sarà dotato anche di doppi speaker. Secondo le specifiche trapelate, la variante globale presenterà un pannello da 6,43 pollici. Imballerà una batteria da 5000 mAh e supporterà la ricarica rapida da 33 W.

Ssfoggerà anche una configurazione quad-camera sul retro con un sensore principale da 50 MP. Sarà accompagnato da una camera ultrawide da 8 MP e da due sensori da 2 MP per la profondità e per gli scatti macro.

Sotto il cofano, verrà fornito con un chip Qualcomm Snapdragon 680. Significa che il dispositivo godrà del modem 4G LTE, ma non di quello 5G. Arriverà almeno in due opzioni di archiviazione. Il modello base includerà 4 GB di RAM con 64 GB di memoria interna. L'opzione di archiviazione superiore con 128 GB di memoria avrà 6 GB di RAM. Come previsto, ci sarà il supporto per l'espansione dello storage mediante microSD. Il telefono eseguirà MIUI 13 out of the box ma con Android 11.