Xiaomi ha iniziato a testare Android 13 su questi smartphone

Dopo l’arrivo dei primi rumor su Xiaomi 13, il nuovo top di gamma potente e compatto in arrivo nei primissimi mesi del 2023, scopriamo che il team di sviluppo della MIUI è profondamente impegnato nei test interni di Android 13 per un buon numero di smartphone di fascia alta a marchio Xiaomi e Redmi.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che al momento i modelli Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro sono gli unici device di fascia alta del colosso cinese accreditati per i test interni della nuova versione dell’OS di Google; al contrario, sono ben 5 i device Redmi di fascia medio alta ad avere l’onore di testare le novità di Android 13.

Xiaomi sta testando internamente Android 13 su questi device

La lista completa dei device Xiaomi su cui sono partiti i test di Android 13:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Attualmente i sopracitati smartphone stanno testando il firmware della MIUI per la sola variante cinese, ma sembrerebbe che il team di sviluppo sia in procinto di aprire la fase di test anche per i dispositivi commercializzati nel mercato internazionale. Attualmente non sappiamo con precisione quando gli smartphone Xiaomi riceveranno l’aggiornamento ad Android 13 stabile ma, considerando l’arrivo del nuovo OS durante il Q4 di quest’anno, è lecito presumere che la serie Xiaomi 12 sarà aggiornata entro il mese di dicembre.

