Xiaomi 13 sarà un top di gamma potentissimo e compatto

La nuova gamma di smartphone di punta Xiaomi 12 sta vendendo molto bene, ma non ci sono ancora tutti i modelli della gamma in commercio; non abbiamo mai visto un’iterazione Lite e non conosciamo la variante Ultra. Questa, a proposito, si dice che debba arrivare a breve (luglio 2022), ma sappiate che si inizia a parlare sempre più spesso della gamma del 2023, la serie Xiaomi 13.

Oggi, grazie al tipster Digital Chat Station, scopriamo che i telefoni saranno potentissimi e che il modello vanilla sarà il più compatto; si dice addirittura che sarà una delle ammiraglie next-gen più piccole dell’ultimo periodo.

Xiaomi 13: facciamo il punto

Noteremo anche uno schermo più “cool” anche sulla versione standard; inoltre, le camere avranno un look più elegante, con elementi di pregio e ottiche risolutissime (probabilmente co-sviluppate con Leica). Il display anteriore avrà una risoluzione 2K e le cornici saranno sottilissime. Non mancherà un substrato Samsung E6, molto più efficiente e luminoso rispetto all’ottimo Samsung E5 visto su Xiaomi 12/12 Pro.

I flagship del 2023 avranno gli stessi elementi estetici della generazione precedente; foro centrale su un pannello flat, profondità colore fino a 12 bit, 4 miliardi di colori e un refresh rate ancora più elevato (sempre LTPO, comunque). Ci saranno nuovi materiali per la back cover; da un lato il vetro AG, dall’altro invece, la ceramica. Si dice che la compagnia aggiungerà in futuro una versione in pelle liscia.

Xiaomi 13 e 13 Pro arriveranno a dicembre, molto probabilmente. Saranno completissimi e verranno mostrati subito dopo il debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Restate connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito. Ad ogni modo, visto che mancano diversi mesi, vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.

Cosa vi consigliamo noi?

Intanto, se cercate un device premium dal prezzo low-cost, Xiaomi 12 con Snapdragon 8 Gen 1 è in vendita a soli 753,49€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.