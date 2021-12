Xiaomi: 6 prodotti ECONOMICI da avere, a partire da 4€ su Amazon

L'ecosistema di prodotti Xiaomi è immenso. Non ci sono solo smartphone all'interno, tutt'altro: puoi trovare prodotti di qualsiasi genere e tipo. Tutti hanno un ottimo equilibrio fra qualità e prezzo, esattamente come le 6 occasioni economiche che ho scovato su Amazon. Si parte da appena 4€ circa e te ne innamorerai.

Xiaomi: ottimi prodotti economici disponibili su Amazon

Ho spaziato. Non solo tecnologia, ma diverse tipologie di oggetti. In più li ho ordinati dal più economico al più “costoso”, così da offrirti maggiore facilità nella scelta.

Il primo prodotto è l'ormai celebre tagliaunghie (che ho anche io). Un gadget che ogni appassionato del brand dovrebbe avere in bagno o nel proprio beauty-case. Realizzato in acciaio inox, e dotato di custodia, lo prendi a appena 4,98€ circa con spedizioni gratis.

Ancora gadget a meno di 10€. Signori, ecco le penne gel a lunga durata del colosso cinese. Belle, comode, con ottimo tratto di inchiostro e – soprattutto – sempre richiestissime. Sai perché? Costano poco e sono di alta qualità. Pensa, il pacco da 10 lo porti a casa a 7,96€ appena e godi di spedizioni rapide e gratis.

Il terzo prodotto in questa classifica è la sveglia smart, realizzata in collaborazione con il brand Cleargrass. Un dispositivo bellissimo sotto il profilo estetico, ma soprattutto super intelligente. Innanzitutto, non si limita a svegliarti: sull'ampio display ad alta visibilità puoi leggere anche la data, l'orario, la temperatura ambientale e il livello di umidità. Inoltre, il pannello si può anche retroilluminare con un tocco, così sarà perfettamente visibile anche al buio. Il suo cuore smart lo sfrutti collegando il device in Bluetooth allo smartphone: tramite l'apposita applicazione, gestisci ogni aspetto della regolazione della sveglia (orari, gruppi, suonerie, ecc). Non ci saranno pulsanti con i quali smanettare, fai tutto con il tuo terminale. Spunta il coupon in pagina e portala a casa in sconto a 17€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis.

Il quarto prodotto è un deumidificatore per piccoli ambienti a consumo praticamente zero. Realizzato in collaborazione con il brand Deerma, questo dispositivo è tanto bello quanto efficace. Perfetto per il bagno, la camera da letto (se non troppo grande) oppure l'armadio, grazie alla tecnologia a perle di GEL funziona senza corrente. Infatti, sono proprio le piccole perle ad assorbire l'umidità, trattenendo l'acqua. Quando sono sature, non dovrai gettare tutto: solo a quel punto, basterà collegare alla corrente il prodotto e lasciarlo per qualche ora. Le perle si rigenereranno e saranno nuovamente pronte all'uso. Un ottimo dispositivo, a consumo praticamente irrisorio, che porti a casa a 21,99€ appena. Spedizioni rapide e gratis.

Il quinto must have di questa classifica è destinato ai golosi, che però non rinunciano a stare in forma. Si tratta dell'ottima (e bellissima) friggitrice ad aria multiuso concepita insieme al brand Bear. Super semplice da impostare, ha un cestello da 3,5 litri e 7 programmi fra i quali scegliere. In più, adesso è anche in gran sconto su Amazon: puoi averla a 49,99€ invece di 72,99€. Spedizioni rapide e gratis.

Per finire, un mostro di aspirapolvere con motore da 600W. Si tratta del Deerma DX700, anche lui parte dell'ecosistema Xiaomi. Ottimo per ripulire efficacemente il pavimento, la sua potenza aspirante ti sorprenderà anche utilizzandolo su altre superfici. Del resto, arriva con in dotazione una serie di accessori, che puoi combinare come preferisci. Un dispositivo che fa del funzionamento a cavo il suo maggiore punto di forza: può offrirti un motore più potente e – soprattutto – non rischi di incappare in un calo di prestazioni a metà delle pulizie. Un ottimo alleato per le pulizie, che porti a casa a 69,99€ appena. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Visto quanti prodotti economici di Xiaomi puoi portare a casa da Amazon? Basta solo un po' di astuzia per sfruttare ottime occasioni come queste.