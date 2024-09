Xiaomi 14T Pro: il materiale promozionale offre numerose conferme

Si è fatto un gran parlare di Xiaomi 14T Pro negli ultimi giorni, specie dopo le indiscrezioni trapelate ed in seguito all’annuncio del lancio ufficiale.

Ora, le nuove immagini promozionali condivise su Spillsomebeans forniscono maggiori dettagli circa le specifiche tecniche dello smartphone, suggerendo inoltre una possibile collaborazione di Xiaomi con Google relativa alle funzionalità dell’intelligenza artificiale.

Il dispositivo sarà equipaggiato con il potente chipset MediaTek Dimensity 9300+ 5G, affiancato dai chip Surge P2 e G1 di Xiaomi per la gestione della batteria da 5.000 mAh. Le immagini promozionali mostrano che Xiaomi 14T Pro sarà capace di ricaricarsi completamente in soli 19 minuti grazie al sistema di ricarica rapida da 120 W. La ricarica wireless da 50 W sarà disponibile per coloro che preferiscono non utilizzare cavi.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone Xiaomi sarà dotato di una fotocamera principale da 50 MP con un sensore Light Fusion 900 e un obiettivo Leica Summilux f/1.6. Non mancheranno una fotocamera ultrawide da 12 MP ed il teleobiettivo da 50 MP. La fotocamera frontale per i selfie sarà invece da 32 MP.

Lo schermo offrirà una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz, con il supporto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, il ruolo preciso dell’AI per quanto riguarda le prestazioni del display non è stato ancora chiarito. Si nota comunque la presenza di Google Gemini tra le caratteristiche del dispositivo. In aggiunta, Xiaomi 14T Pro godrà di certificazione IP68, che garantisce resistenza all’acqua ed alla polvere.

Ricordiamo che, in fase di lancio, Xiaomi 14T Pro sarà accompagnato dal modello base, vale a dire Xiaomi 14T. Quest’ultimo dovrebbe includere uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 1.5K (2712×1220 pixel) e una densità di pixel di 446ppi, oltre ad una frequenza d’aggiornamento di 144Hz. Internamente, il telefono avrà il processore Dimensity 8300-Ultra, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il sistema operativo sarà Android 14, supportato da una batteria da 5.000 mAh. Anche Xiaomi 14T in versione standard sarà certificato IP68 ed avrà un peso complessivo di 195 grammi.