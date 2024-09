Xiaomi 14T e 14T Pro: svelata finalmente la data del lancio ufficiale

Xiaomi ha fissato al 26 settembre la presentazione globale della sua nuova serie di smartphone 14T: La conferma ufficiale della data è stata pubblicata direttamente sul sito web dell’azienda.

La gamma comprenderà due versioni, Xiaomi 14T e Xiaomi 14T Pro, che promettono elevate prestazioni oltre ad un impatto estetico elegante e moderno.

Xiaomi 14T Series in arrivo il 26 settembre

Un punto di forza della serie 14T è la collaborazione di Xiaomi con Leica, nota azienda nel settore delle fotocamere. Questa sinergia, già apprezzata su modelli precedenti come la serie Xiaomi 13T, prosegue anche per i nuovi dispositivi: entrambe le unità integreranno lenti Leica. Le immagini pubblicate nella pagina dedicata al lancio di Xiaomi 14T Series forniscono un’anteprima del design. I telefoni mostreranno cornici piatte e moduli della fotocamera di forma quadrata, in linea con quanto trapelato da anticipazioni precedenti.

Anche se Xiaomi non ha ancora diffuso i dettagli completi sulle specifiche tecniche del 14T e del 14T Pro, le aspettative sono alte. Basandoci su rumor di questi giorni e sulle passate versioni, ci si aspetta che includano caratteristiche come uno schermo con elevata frequenza di aggiornamento, tecnologia di ricarica ultra veloce (probabilmente superiore ai 100 W), connettività 5G ed intelligenza artificiale avanzata per migliorare sia le prestazioni che la qualità fotografica.