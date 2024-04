Xiaomi 14, nuovo MINIMO STORICO per il top di gamma compatto (-300€)

Lo Xiaomi 14 cala ancora di prezzo e diventa, sempre di più, un best buy. Lo smartphone di Xiaomi è ora disponibile al prezzo scontato di 699 euro invece di 999 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. C’è anche la possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo smartphone è dotato di Garanzia Italia.

Xiaomi 14: a questo prezzo è un best buy

Lo Xiaomi 14 non ha punti deboli ed è oggi lo smartphone compatto da comprare per accedere a prestazioni elevati con una spesa contenuta, in rapporto alle potenzialità del dispositivo.

Tra le specifiche troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è poi un display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 32 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La batteria è da 4.610 mAh, con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 50 W.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e consente l’acquisto al nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone di Xiaomi.