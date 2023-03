Xiaomi 13 Ultra: arriverà anche da noi, il debutto è alle porte

In queste ore è emersa la roadmap di lancio del nuovo flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo. Sappiamo infatti che l’ammiraglia Xiaomi 13 Ultra è alle porte e presto sarà disponibile per l’acquisto in tutto il mondo.

Cerchiamo di andare con ordine: la società asiatica ha annunciato i nuovi top di gamma della serie Xiaomi 13 al Mobile World Congress di Barcellona poche settimane or sono. I dispositivi sono disponibili per l’acquisto in tutto il mondo e a breve arriverà il modello più esclusivo della line-up, con un focus speciale dedicato al comparto fotografico. Xiaomi 13 Ultra sarà infatti l’erede dello Xiaomi 12S Ultra uscito nell’estate dello scorso anno ma che non ha mai lasciato i confini della Cina.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo al momento?

Stando a quanto suggerisce Ice Universe, noto tipster del web, sembra che Xiaomi 13 Ultra verrà venduto in tutti i mercati internazionali. Su Twitter poi, lo stesso tweet è stato ripreso dal leakster SnoopyTech che ha suggerito un debutto per il mese di maggio di quest’anno. Ora non sappiamo se arriverà prima in Cina e poi in Europa o se il lancio sarà contestuale ovunque, un po’ come quanto abbiamo visto con lo Xiaomi 13 Lite. Curiosamente, OPPO Find X6 Pro non arriverà in tutti i paesi, secondo quanto affermano questi tipster della rete.

Xiaomi 13 Ultra == May 2023 https://t.co/rzoxVzBy28 — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 10, 2023

In passato, abbiamo appreso diversi rumors inerenti il prossimo flagship della società asiatica; Xiaomi 13 Ultra infatti, è trapelato online in diverse occasioni e abbiamo potuto vedere che riceverà un design simile a quello del modello precedente (12S Ultra).

Ci sarà un modulo fotografico circolare con quattro sensori all’interno, compreso un teleobiettivo periscopico). Ci sarà sempre il software di Leica e non mancherà una versione con back cover in pelle vegana. Sotto la scocca troveremo il classico processore top di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, e ci sarà una porta USB dotata di tecnologia 3.2 e del protocollo per lo standard di ricarica Power Delivery.

