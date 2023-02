Xiaomi 13 Ultra: spuntano in rete le prime cover protettive

In queste ore sono trapelate in rete le prime immagini relative alla custodia protettiva del nuovo flagship Xiaomi 13 Ultra. Dalle foto vediamo la grande isola comprendente i vari sensori fotografici, coadiuvati (come sempre) dall’ottimo software di Leica.

Facciamo il punto: l’OEM di Cupertino si sta preparando a lanciare le nuove ammiraglie next-gen durante il prossimo evento che si terrà presso il Mobile World Congress 2023. All’interno dello show conosceremo sicuramente Xiaomi 13 e 13 Pro e, con buona probabilità del caso, anche il 13 Lite.

Per quanto concerne invece la variante Ultra, si pensa che l’azienda la presenterà in un evento dedicato che terrà fra qualche mese. Si parla di un lancio previsto per il mese di aprile, ma vi invitiamo a prendere questa data con “un pizzico di sale”. Prima del debutto però, vediamo in rete le prime cover protettive che svelano il design della futura ammiraglia.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo ad oggi?

Come si noterà dall’immagine trapelata, vediamo che il design della nuova ammiraglia non si discosterà troppo da quella dello Xiaomi 12S Ultra, un super top di gamma arrivato solo nel mercato cinese nell’agosto dello scorso anno. Questo nuovo device però, giungerà in tutti i mercati, europeo compreso.

Il modulo fotografico sarà rotondo e comprenderà diverse ottiche al suo interno. Solo una piccola curiosità: vediamo che tutto il sistema sporgerà un po’ più del dovuto.

All’interno si vedono quattro fori per le ottiche e dei fori aggiuntivi per il flash LED e il microfono. La main camera potrebbe essere una Sony IMX989 da un pollice con risoluzione di 50 Mpx.

Sopra è mostrata un’immagine trapelata dello Xiaomi 13 Ultra emersa la scorsa settimana. Come si può vedere, le immagini del case sono quasi in linea con l’immagine trapelata del dispositivo. Se volete fare un buon affare, vi consigliamo l’ottimo flagship killer Xiaomi 12T 5G a soli 444,00€ su Amazon.

